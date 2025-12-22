به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله مهدوی بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مازندران با حضور حدود ۶۰۰ دانشجوی پسر و ۱۰۰۰ دانشجوی دختر از روز ۱۱ آذر آغاز میشود، گفت: این رویداد در چندین رشته ورزشی برگزار شده و با هدف ارتقای تجربه دانشجویان تربیت بدنی و بهرهگیری از ظرفیتهای ورزشی استان، در سالنهای استاندارد دانشگاه و مکانهای تفریحی مازندران برگزار خواهد شد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران افزود: این المپیاد در سه رشته برای دانشجویان پسر و در چهار رشته برای دانشجویان دختر، از جمله فوتسال، برگزار میشود.
وی افزود: در مجموع حدود ۶۰۰ دانشجوی پسر و نزدیک به ۱۰۰۰ دانشجوی دختر در هفته دوم حضور خواهند داشت و برنامهها شامل اردوهای تفریحی در کنار دریا و پژوهشهای خارج از دانشگاه نیز خواهد بود.
رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران با اشاره به نقش مهم ورزش در دانشگاه، اظهار داشت: قطعاً نقش رسانه در ارتقای جایگاه ورزش بیبدیل است و حضور فعال دانشجویان در برنامهها و فعالیتهای ورزشی بسیار مؤثر خواهد بود.
مهدوی خاطرنشان کرد: سالنهای ورزشی دانشگاه آماده شده و با ترکیبی از ظرفیتهای داخلی و سالنهای اجارهای، بهترین شرایط برای برگزاری المپیاد فراهم شده است. وی افزود که این اقدام ضمن کاهش هزینهها، فرصت ارتقای تجربه عملی دانشجویان تربیت بدنی را نیز فراهم میکند.
وی همچنین در مورد سالن استاندارد دانشگاه فرهنگیان بابل گفت: مراحل تکمیل آن تقریباً به پایان رسیده و کارهای برقی و تجهیزاتی آن در حال انجام است. هزینه احداث این سالن نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان بوده و تلاش شده است که بخش عمدهای از فعالیتها با امکانات و نیروی انسانی داخلی دانشگاه انجام شود.
مهدوی افزود: هدف ما این است که همه دانشکدهها به سالن استاندارد مجهز شوند و این ظرفیت به تدریج در سراسر استان گسترش یابد.
