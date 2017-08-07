۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

برگزاری آئین افتتاحیه المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در اراک

اراک- آئین آغازین بیست و سومین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های فرهنگیان کشور در اراک برگزار شد.

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: مراسم افتتاح بیست و دومین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان با شرکت یک هزار و ۳۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در پنج رشته فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، دو و میدانی، تکواندو و بدمینتون در اراک برگزار شد.

در این مراسم پس از رژه شرکت کنندگان از مقابل جایگاه و روشن شدن مشعل این رقابت ها، مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های فرهنگیان کشور آغاز شد.

المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پسر نیز در شش رشته ورزشی از بیست و چهارم تا سی و یکم مردادماه جاری به میزبانی اراک برگزار می شود.

