نظام مهندسی کشاورزی تهران: صدور مجوز دامداری روستایی کاملاً رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اعلام کرد: ثبت درخواست و اخذ مجوز در حوزه دامداری روستایی و غیرصنعتی صرفاً از طریق «درگاه ملی صدور مجوزها» انجام می‌شود و این فرآیند به صورت کاملاً رایگان بوده و هیچ‌گونه هزینه‌ای از بهره‌برداران دریافت نمی‌شود.

این سازمان در اطلاعیه‌ای با اشاره به بهره‌برداران و دامداران متقاضی کارت شناسایی دامداری روستایی و غیرصنعتی و همچنین کارت عضویت آبزی‌پروری روستایی غیرصنعتی، تأکید کرد: تمامی مراحل ثبت درخواست و صدور مجوز تنها از طریق درگاه ملی صدور مجوزها انجام شده و دریافت هرگونه وجه در این فرآیند فاقد وجاهت قانونی است.

بر اساس ماده (۱) آئین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران، نگهداری و پرورش هر نوع حیوان اهلی در محدوده روستا بلامانع بوده و مستلزم اخذ هیچ‌گونه مجوزی نیست.

همچنین مطابق مصوبه هفتاد و دومین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مورخ هفتم آذرماه ۱۴۰۱ و در راستای تسهیل فرآیندها در محدوده روستا، مقرر شده است مجوز کارت عضویت شناسایی دامداری و آبزی‌پروری غیرصنعتی روستایی توسط مجریان ذی‌ربط تمدید شود.

بر این اساس، کارت شناسایی دامداری و آبزی‌پروری روستایی تحت عنوان «پروانه دامداری و آبزی‌پروری روستایی» به صورت ثبت‌محور و اختیاری صادر و تمدید خواهد شد.