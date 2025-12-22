بیانی: جامعه ایثارگری فارس سرشار از نخبگان علمی است

به گزارش خبرنگار مهر،ابراهیم بیانی عصر دوشنبه در جلسه امضای تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری میان مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و ادارهکل مطالعات و پژوهشهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، با ابراز خرسندی از دستاوردهای جامعه ایثارگری اظهار کرد: در مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، به لطف الهی و به برکت خون شهدا، شاهد حضور افرادی هستیم که در عرصههای علمی، مایه افتخار ملی محسوب میشوند.
وی با اشاره به موفقیتهای اخیر دانشجویان کشور افزود: از میان ۴۰ هزار دانشجو در ۷۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور، تنها ۴۰ نفر موفق به کسب رتبههای برتر شدهاند که حضور فرزندان ایثارگران در میان این نخبگان، نشاندهنده تلاش مستمر و ظرفیت بالای جامعه ایثارگری در مسیر پیشرفت علمی است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس تصریح کرد: در سطح جامعه ایثارگری، در تمامی رشتههای علمی، افراد توانمند و موفقی در سراسر کشور حضور دارند که با مجاهدت علمی خود، در مسیر عزتمندی ایران اسلامی و خدمت به بشریت و جهان اسلام گام برمیدارند.
سردار بیانی با تأکید بر اهمیت همکاریهای فرهنگی و علمی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران و مؤسسه استنادی جهان اسلام، هر دو برخاسته از انقلاب اسلامی هستند و میتوانند با همافزایی ظرفیتها، همکاریهای مؤثری در حوزه پژوهش و فناوری رقم بزنند.
وی در ادامه با اشاره به اسناد دفاع مقدس خاطرنشان کرد: قریب به ۵۰۰ سند شامل دستنوشتهها، خاطرات و آثار مرتبط با شهدا در اختیار بنیاد شهید استان فارس قرار دارد و آمادگی کامل داریم تا در چارچوب این تفاهمنامه، این گنجینه ارزشمند را در اختیار مؤسسه ISC قرار دهیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس افزود: یکی از ابعاد مهم گنجینه دوران دفاع مقدس، شهدا و آثار بهجا مانده از آنان است که باید بهدرستی معرفی شود و در سطح ملی و بینالمللی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
بیانی با اشاره به ضرورت معرفی فرهنگ شهادت در سطح جهانی گفت: افراد بسیاری در جهان اسلام علاقهمند هستند بیش از پیش با شهدا و آثار آنان آشنا شوند و مؤسسه استنادی جهان اسلام بهعنوان نهادی بینالمللی میتواند بستر مناسبی برای تحقق این هدف فراهم کند.
