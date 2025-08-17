به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه فجر استان فارس در بیانیهای ضمن تبریک سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی تأکید کرد: آزادگان، اسوههای صبر و مقاومت هستند.
متن این بیانیه به این شرح است:
بسمه تعالی
۲۶ مرداد ماه پاسداشت آزاد مردانی است که آزادی دین خدا، آزادی سرزمین ایران و آزادی انسانها از یوغ ظلم و استعمار و استبداد را مشق نمودند، و تاریخ آزادی را به نگارش در آوردند، بینش، رفتار و گرایش الهی آزادگان ایران اسلامی که درس آزادگی آموختند و معنای حقیقی آزادی را در دنیای مدعیان دروغین آزادی را در عمل تبیین نمودند.
رزمندگانی که برای امنیت ایران اسلامی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از جان و مال و زندگی خود گذشتند و در راه اسلام و ایران به اسارت صدام و صدامیان در آمدند.
اما امنیت را آزادی و آزادی را امنیت معنا نمودند و این حرکت الهی آنان تا ابد راهنمای آزادیخواهان و حق طلبان عالم است.
سپاه فجر استان فارس سالروز آزادی رزمندگان پر افتخار اسلام و ایران را به همه آزادگان و ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و دوام توفیقات آنان را در خدمت بیش از بیشتر به اسلام و ایران از خدای متعال مسئلت مینماید.
