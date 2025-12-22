به گزارش خبرنگار مهر، سید رفیع شفابخش عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: المپیاد دانشجویان دانشگاه‌های کشور با حضور تیم‌های منتخب از سراسر ایران و در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می‌شود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی دانشگاه‌ها و امکانات اجاره‌ای، ضمن ارتقای تجربه دانشجویان، مسیر حضور آن‌ها در مسابقات منطقه‌ای و المپیاد وزارت علوم را فراهم می‌کند.

شفابخش با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی دانشگاه‌ها گفت: تلاش کردیم المپیاد در بستر دانشگاه فرهنگیان و با استفاده از امکانات خود دانشگاه برگزار شود تا هزینه‌ها کاهش یابد. دانشجویان رشته تربیت بدنی و کارکنان دانشگاه با مشارکت فعال خود باعث ارتقای تجارب عملی در این رویداد خواهند شد.

وی افزود: بخشی از سالن‌های ورزشی دانشگاه در اختیار برگزارکنندگان است و بخش دیگری نیز از بیرون اجاره شده تا بتوانیم حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت داخلی و ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت بیرونی را برای المپیاد تأمین کنیم.

دبیرکل المپیاد فرهنگی ورزشی کشور درباره شرایط حضور دانشگاه‌ها در مسابقات نیز توضیح داد: در رشته‌های انفرادی دانشجویان برای کسب مجوز حضور در المپیاد وزارت علوم باید ابتدا در مسابقات منطقه‌ای شرکت کنند و در صورت کسب مقام اول مجوز حضور دریافت می‌کنندو در رشته‌های تیمی تنها یک تیم از هر استان مجوز حضور در المپیاد وزارت علوم را خواهد داشت.

شفابخش افزود: به دلیل وقایع ناگوار ۱۲ روز جنگ تحمیلی، برخی مسابقات که معمولاً در مرداد برگزار می‌شد، به تعویق افتاد، اما برنامه‌ریزی‌ها اکنون به‌طور کامل انجام شده است.

وی در خصوص لیگ فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه‌های کشور بیان کرد: ابتدا محدودیت‌هایی از سوی وزارت علوم وجود داشت و تنها یک استان مجاز به شرکت در لیگ بود، اما با جلسات متعدد و توجه به اثرگذاری دانشگاه فرهنگیان، مجوز حضور تمام ۳۱ استان صادر شد و تیم‌های برتر می‌توانند در المپیاد وزارت علوم حضور یابند. اولین تیم موفق در لیگ فوتسال دانشگاه‌های کشور دانشگاه فرهنگیان مازندران بود که مقام قهرمانی منطقه ۲ را کسب کرد.

شفابخش در پایان توضیح داد: به همین دلیل در المپیاد داخلی، بخش فوتسال پسران برگزار نشد، اما در بخش دختران چهار رشته و در بخش پسران سه رشته برگزار می‌شود تا نماینده هر استان به المپیاد وزارت علوم اعزام شود.