هزینه آب، برق و گاز دانشگاه شریف به ۷۰ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی در مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه صنعتی شریف که امروز دوشنبه اول دی ماه در دانشگاه شریف برگزار شد، گفت: شنبه‌ای که گذشت دانشگاه صنعتی شریف مجدداً در آموزش عالی به عنوان یک سرآمد علمی معرفی شد و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در فهرست سرآمدان کشور قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در دانشگاه شریف نباید صرفاً به گذشته درخشان تکیه کنیم و باید به آینده بیاندیشیم ادامه داد: بسیاری از ما خاطرات جنگ تحمیلی، خاطرات انقلاب و سختی‌های جنگ ۸ ساله را به یاد داریم، ولی جنگ ۱۲ روزه، جنگ فناوری بود. بنابراین باید خیلی از مسائل را مجدداً بررسی، ارزیابی و برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اقدامات لازم برای تحقق چشم‌انداز آینده این دانشگاه گفت: محور اول توسعه کمی و کیفی ارتباط با صنعت، تجمیع توانمندی‌ها در حوزه‌های کلیدی مورد نیاز فعلی و آینده کشور و همچنین دخیل کردن همکاران جوان‌تر در پروژه‌ها و ارتباطات، داشتن نگاه سیستماتیک‌تر و نهادسازتر و صرفاً به‌جای قراردادهای تکی و تک‌محور است. این موارد باید محور فعالیت‌های ما باشند.

وی افزود: بانک شهر، بنیاد مستضعفان، از جمله همکاران دانشگاه هستند. همچنین دانشگاه شریف قرار است در موضوع انرژی از طریق پژوهشکده انرژی مسئله انرژی آموزش عالی کشور را دنبال کند. توسعه مکران نیز در بازدید آقای عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس جمهور در توسعه دریامحور تاکید شد.

تجریشی استفاده از نیروی انسانی آینده‌ساز را یکی دیگر از محورهای فعالیت‌های آینده دانشگاه شریف دانست و گفت: ما باید توجه بسیار جدی به دوره‌های دکترا و پسادکترا داشته باشیم و برنامه‌ریزی دقیقی برای آن داشته باشیم؛ چون این افراد نیروهایی هستند که در داخل کشور می‌مانند و می‌توانند از جمله افرادی باشند که چالش‌های کشور را حل کنند.

وی اظهار کرد: با تأمین حقوق دانشجویان دکترا، از برنامه‌های حمایتی و فناوران دانشگاه می‌توان حمایت کرد. این برنامه‌ها باید بتواند بهترین‌ها را در داخل کشور نگه دارد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف محور دیگر برنامه‌های دانشگاه را توجه به تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی دانست گفت: دانشگاه در حوزه تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی نیز باید به دنبال فناوری‌ها باشد.

وی با اشاره به افزایش همکاری‌های بین‌بخشی اظهار کرد: همکاری بین بخش‌های مختلف در داخل دانشگاه و بین دانشگاه و صنعت باید افزایش پیدا کند تا ما بتوانیم از انتقال سریع فناوری‌های نوین به صنعت اطمینان حاصل کنیم.

تجریشی با تاکید بر تقویت حوزه‌های نوظهور گفت: ما باید دارای برنامه‌ریزی‌های منسجم در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، کوانتوم، مواد پیشرفته، همگرا و از جمله میکروالکترونیک باشیم. نه تنها این موضوعات، بلکه باید بتوانیم به چالش‌های کشور از جمله آب، هوا، محیط زیست، گرد و غبار و … توجه جدی داشته باشیم.

وی با اشاره به تقویت شبکه‌سازی بین‌المللی گفت: ما باید بتوانیم جایگاه شریف را در سطح بین‌المللی ارتقا دهیم که این موضوع نیازمند برنامه است.

تجریشی حرکت به سمت استقلال مالی را یک موضوع کلیدی دانست و گفت: ما امسال حدود ۲۵ درصد کسری بودجه داریم؛ کسری بودجه‌ای که حدود نیمی از آن ناشی از این بود که پیش‌بینی کرده بودیم درآمد بیشتری خواهیم داشت ولی این درآمد محقق نشد.

وی افزود: نیمی دیگر این کسری بودجه نیز به این خاطر است که تصور می‌کردیم هزینه‌هایمان کمتر است، بنابراین تعهد ایجاد کردیم. به عنوان مثال، سال گذشته ما ۲۰ میلیارد تومان پول آب و برق و گاز می‌دادیم؛ ولی امسال تا همین امروز ما ۷۰ میلیارد تومان پول آب، برق و گاز پرداخت کرده‌ایم. بعضی از هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده باعث شده تا انتهای سال با کسری بودجه حدود ۳۰ درصدی روبه‌رو باشیم. اما کمبود بودجه نباید باعث شود که ما نتوانیم به آرمان‌های خودمان دست پیدا کنیم.

رئیس دانشگاه شریف با اعلام اینکه کمیته بودجه در داخل دانشگاه شکل گرفته، گفت: ما به دنبال چگونگی مدیریت برای سال جاری و سال آینده هستیم تا با برنامه‌ریزی و تدبیر بتوانیم از این تهدید به عنوان یک فرصت برای آینده دانشگاه استفاده کنیم. این‌که چگونه بتوانیم سبد درآمدی و میزان این درآمدها را افزایش بدهیم، صرفاً با حرف زدن نباید انجام شود. این یک مسئله جدی است و باید اقدام صورت بگیرد.

تجریشی در مورد اراضی دانشگاه شریف توضیح داد: امروز بعدازظهر، در مورد واگذاری حدود ۸.۸ هکتار شهر خودرو با هماهنگی بانک شهر مذاکره می‌شود و به دنبال این هستیم که بتوانیم آن را برای اکوسیستم فناوری دانشگاه بگیریم. دانشگاه ۱۱ هکتار زمین در کیش اراضی دارد، در منطقه قلعه حسن‌خان نیز ۱۵ هکتار اراضی دانشگاه وجود دارد.

وی افزود: ۱۲ هزار دانشجوی مستعد و بااستعداد داریم که نیمی از آن‌ها تحصیلات تکمیلی هستند. ۴۰۰ استاد توانمند داریم، بیش از هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی، ۷۷۰ شرکت که در اطراف ما به عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران حامی دانشگاه هستند. مطمئناً با این دارایی‌ها دانشگاه شریف می‌تواند موفق‌تر از پیش باشد.