بارانداز و محل دپو کالای قاچاق در بندرخمیر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان خمیر روز گذشته حین گشت زنی حوالی بندرپل یک بارانداز و محل نگهداری کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این انبار تعداد ۲ هزار و ۳۷۰ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری عاملان دپو این محموله قاچاق ادامه دارد.