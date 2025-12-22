  1. استانها
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

حاجی‌ده‌آبادی: تصادفات خسارتی در استان یزد ۱۷ درصد رشد یافت

یزد_ فرمانده پلیس راه استان یزد گفت: تعداد تصادف خسارتی ثبت شده در هشت ماهه نخست سال یک هزار و ۹۰۳ فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم حاجی‌ده‌آبادی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اقدامات پیشگیرانه در هشت ماهه ابتدایی سال جاری به شکل ملموسی در کاهش تلفات انسانی مؤثر بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، آمار فوتی‌های تصادفات برون‌شهری با ثبت ۱۷۳ مورد فوت، نسبت به مدت مشابه سال قبل که این عدد ۱۸۴ نفر بود، کاهشی ۱۱ نفری معادل ۹ درصد را تجربه کرده است.

فرماندهی پلیس راه استان یزد گفت: تعداد مصدومان سوانح جرحی برون شهری نیز با کاهش ۸۱ نفری معادل ۶ درصد کاهش، به رقم ۱۲۹۵ نفر رسیده است.

وی گفت: همچنین جمع کل تصادفات در استان یزد با افزایشی ۱۲ درصدی به رقم ۲۹۷۳ فقره رسیده است.

فرمانده پلیس راه استان یزد افزود: تصادفات صرفاً خسارتی با ثبت ۱۹۰۳ مورد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد قابل توجه ۱۷ درصدی بوده‌اند.

