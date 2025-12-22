به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم حاجی‌ده‌آبادی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اقدامات پیشگیرانه در هشت ماهه ابتدایی سال جاری به شکل ملموسی در کاهش تلفات انسانی مؤثر بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، آمار فوتی‌های تصادفات برون‌شهری با ثبت ۱۷۳ مورد فوت، نسبت به مدت مشابه سال قبل که این عدد ۱۸۴ نفر بود، کاهشی ۱۱ نفری معادل ۹ درصد را تجربه کرده است.

فرماندهی پلیس راه استان یزد گفت: تعداد مصدومان سوانح جرحی برون شهری نیز با کاهش ۸۱ نفری معادل ۶ درصد کاهش، به رقم ۱۲۹۵ نفر رسیده است.

وی گفت: همچنین جمع کل تصادفات در استان یزد با افزایشی ۱۲ درصدی به رقم ۲۹۷۳ فقره رسیده است.

فرمانده پلیس راه استان یزد افزود: تصادفات صرفاً خسارتی با ثبت ۱۹۰۳ مورد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد قابل توجه ۱۷ درصدی بوده‌اند.