به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی، عصر دوشنبه در نشست خبری اختتامیه دهمین جشنواره «هنرهای آسمانی» با تبریک حلول ماه مبارک رجب و میلاد باسعادت امام محمدباقر علیه‌السلام، به تبیین شرایط کنونی جهان پرداخت و اظهار کرد: امروز جهان شاهد یک نبرد تمدنی جدی میان تمدن غرب و تمدن اسلامی است.

وی با بیان اینکه تمدن غرب بر پایه اومانیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم، پلورالیسم و اصالت فرد بنا شده است، افزود: این تمدن با تکیه بر قدرت رسانه‌ای و نظامی، به دنبال تثبیت نظام سلطه و استمرار ساختار تک‌قطبی در جهان است؛ موضوعی که به‌وضوح در اسناد امنیت ملی آمریکا در دولت‌های مختلف مشاهده می‌شود.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه ادامه داد: در مقابل، تمدن اسلامی بر مبانی توحید، عدالت، کرامت انسانی، معنویت و عقلانیت استوار است و انقلاب اسلامی ایران با الگوی حکمرانی «امامت و امت» و شعار «هیهات من‌الذله»، الگوی مستقلی را در برابر سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ارائه داده است.

رفیعی با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ‌های سخت، نیمه‌سخت، اطلاعاتی، امنیتی، تحریم‌ها و جنگ‌های ترکیبی تصریح کرد: اگر انقلاب اسلامی فاقد ظرفیت و کارآمدی بود، این حجم از هجمه‌ها و فشارها علیه آن معنا نداشت و یکی از مهم‌ترین میدان‌های این تقابل، امروز جنگ شناختی است که در لایه‌های احساس، ادراک و باور طراحی شده است.

وی زبان هنر را مؤثرترین ابزار انتقال پیام دین و انقلاب دانست و گفت: ضعف در بهره‌گیری از قالب‌های هنری، به معنای ضعف در تبلیغ دینی و انقلابی است و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هنر همواره همراه تبلیغ دین بوده است.

معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه با تأکید بر اینکه جنگ‌های امروز ماهیتی رسانه‌ای و فرهنگی دارند، خاطرنشان کرد: تسلط بر ذهن‌ها و قلب‌ها از مسیر رسانه و هنر محقق می‌شود و از این رو، فضای مجازی نیازمند چارچوب‌گذاری و سیاست‌گذاری محتوایی دقیق است.

رفیعی با اشاره به نقش اقشار مختلف جامعه در جنگ نرم اظهار کرد: افسران این میدان دانش‌آموزان، طلاب و دانشجویان هستند و نبرد امروز، نبرد اندیشه، گفتمان و ایمان است که به درون خانه‌ها و سبک زندگی مردم نفوذ کرده است.

وی زن ایرانی اسلامی را یکی از چالش‌های جدی تمدن غرب دانست و افزود: این الگو با حفظ هویت، حجاب و حضور اجتماعی فعال، گفتمان جدیدی را در سطح جهانی مطرح کرده است.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه در ادامه به اقدامات این معاونت اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی مدیریت «هنر و تبلیغ نوین» در معاونت تبلیغ و برگزاری جشنواره «هنرهای آسمانی» در همین راستا انجام شده است.

رفیعی افزود: دهمین دوره جشنواره هنرهای آسمانی با دریافت ۴۲۰۴ اثر تخصصی در سه بخش هنرهای تجسمی، نمایشی و آوایی برگزار شد که نسبت به دوره‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و آثار توسط طلاب خواهر و برادر، ایرانی و غیرایرانی تولید و توسط داوران تراز اول کشوری داوری شده‌اند.

وی با بیان اینکه اختتامیه این جشنواره هشتم دی‌ماه برگزار می‌شود، گفت: در این دوره برای نخستین‌بار بخش هنرهای آوایی به‌صورت مستقل و همچنین تجلیل از پیشکسوتان هنری حوزوی پیش‌بینی شده است.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه در پایان با اشاره به مشارکت ۱۵۶۱ هنرمند در این دوره خاطرنشان کرد: از این تعداد ۹۰۳ نفر از برادران و ۶۵۸ نفر از خواهران بوده‌اند و امید است با رویکردهای نوین، شاهد اثرگذاری گسترده‌تر هنر دینی و انقلابی در جامعه باشیم.