یعقوبی: قضاوت منصبی الهی و فرصتی برای خدمت به مردم است

حجتالاسلام محمود یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر قضاوت را «منصبی الهی» میداند و گفت: فرصتی برای خدمت به مردم که اگر با اخلاص و دقت همراه باشد، به احیای عدالت میانجامد.
وی با استناد به توصیههای امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبلاغه، تأکید کرد: قاضی باید از خستگی، شتاب زدگی و تنگ حوصلگی دور باشد؛ چرا که هر پرونده، بازتاب زندگی انسانی است که امیدش به عدالت گره خورده است.
خدمت به مردم؛ جوهره عدالت
رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر گیلان با اشاره به اینکه خدمت به مردم بالاترین عبادت است؛ نگاهی که ریشه در سیره امام حسین (ع) دارد، ادامه داد: هیچ عبادتی برتر از گرهگشایی از کار مردم نیست و اگر این فرصت در اختیار کسی قرار گیرد، نعمتی الهی است که باید قدردان آن بود.
یعقوبی تصریح کرد: قاضی تنها باید برای احیای حق حکم صادر کند، نه برای جلب رضایت افراد یا جریانها. از نگاه او، پروندههای قضائی همچون بیماراناند؛ هرکدام نیازمند تشخیص درست، صبر و رسیدگی دقیق.
سواد حقوقی؛ پیشگیری پیش از قضاوت
یعقوبی بر ضرورت ارتقای سواد حقوقی جامعه تاکید کرد و افزود: اگر مردم نسبت به حقوق خود آگاهی بیشتری داشته باشند و ارشاد حقوقی به موقع صورت گیرد، بسیاری از اختلافات هرگز به دادگاه کشیده نمیشود.
وی با اشاره به تأثیر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر افزایش جرایم اضافه کرد: هرچه فشارهای اجتماعی بیشتر شود، بار دستگاه قضائی نیز سنگینتر خواهد شد. اشتغال جوانان، کاهش سن ازدواج و توجه به مسئله جمعیت، نقش مستقیمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
آموزش، فرهنگ و جنگ نرم
رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تصریح کرد: آموزش و پرورش زیربنای پیشرفت جامعه و «دو بال پرواز دانشآموزان است.
به گفته وی کشورهای توسعهیافته سرمایهگذاری جدی در این حوزه دارند، زیرا آینده جوامع در همین کلاسهای درس شکل میگیرد.
یعقوبی هشدار میدهد: دشمن امروز، بیش از جنگ سخت، بر جنگ نرم متمرکز شده است: بمباران تبلیغاتی میتواند خطرناکتر از بمباران فیزیکی باشد، چراکه مستقیماً باورها و فرهنگ جامعه را هدف قرار میدهد.
افزایش پروندهها؛ نشانه پیچیدگی جامعه
وی به رشد قابل توجه پروندههای قضائی در گیلان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۰ تنها ۱۰ شعبه تجدیدنظر در استان فعال بود، اما امروز این عدد به ۲۹ شعبه رسیده و شمار پروندهها نیز دو برابر شده است؛ نشانهای از پیچیدهتر شدن مناسبات اجتماعی.
رهبری، ثبات و عبور از بحرانها
یعقوبی با اشاره به جایگاه مقام معظم رهبری در مدیریت کشور، تأکید کرد: دشمن تلاش دارد محبوبیت رهبری را خدشهدار کند، اما تجربه بحرانهای اخیر نشان داد که مدیریت هوشمندانه و هدایتگر ایشان، مورد اعتماد مردم است. توجه به تأکیدات رهبری، مسیر عبور از چالشهاست.
رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به مسیر حرفهای خود اشاره کرد و ادامه داد: همواره تلاش کردهام در دسترس مردم باشم و در هر شرایطی، راهنمایی حقوقی لازم را ارائه دهم.
یعقوبی گفت: قضاوت منصبی الهی است و حقوق دریافتی تنها برای گذران زندگی است؛ آنچه اهمیت دارد، سلامت نفس و پرهیز از لغزش است.
وی در پایان با یادآوری کلام امام حسین (ع) تأکید کرد: لقمه حرام، گوش جان را از شنیدن حق میبندد؛ و قاضی، بیش از هر کس، باید پاسدار پاکی مسیر خود باشد.
