فرودگاه شهدای اراک میزبان تمرین کامل طرح اضطراری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه شهدای اراک با حضور نیروهای عملیاتی، تیم‌های امداد و نجات و اطفای حریق و سایر دستگاه‌های مرتبط سه‌شنبه ساعت ۲۲ تا ۲۴ برگزار خواهد شد.

این تمرین با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، سنجش کارایی تجهیزات امداد و نجات و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط طراحی و اجرا شده است.

در جریان این تمرین، ایجاد حریق و حضور خودروهای امدادی تنها بخشی از شبیه‌سازی عملیات اضطراری است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

تمرین طرح اضطراری شامل سناریوهای مختلف مدیریت بحران، امداد رسانی، اطفای حریق و هماهنگی عملیاتی میان نیروهای حاضر خواهد بود و با دقت و رعایت استانداردهای ایمنی انجام می‌شود.

این اقدام با هدف افزایش آمادگی عملیاتی و ارتقای سطح ایمنی فرودگاه و پروازها انجام می‌شود و تجربه و هماهنگی حاصل از این تمرین، در مواجهه با بحران‌های واقعی، نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

گفتنی است تمام ارگان‌های داخل فرودگاه شامل یگان حفاظت، پلیس فرودگاه سوخت‌گیری هواپیمایی، هواشناسی فرودگاه و هندلینگ و ارگان‌های خارج از فرودگاه شامل نیروی انتظامی، پلیس راهور، آتش‌نشانی شهر، هلال احمر، اورژانس، پزشکی قانونی و مدیریت بحران استان مرکزی در اجرای این تمرین مشارکت فعال خواهند داشت.