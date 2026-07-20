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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

توسعه خدمات هوایی در ایام اربعین؛ اختصاص پروازهای فوق‌العاده اراک-نجف

توسعه خدمات هوایی در ایام اربعین؛ اختصاص پروازهای فوق‌العاده اراک-نجف

اراک- مدیر فرودگاه شهدای اراک در راستای تسهیل تردد زائران اربعین و پاسخگویی به نیازهای گسترده مردم استان مرکزی، از برقراری پروازهای ویژه در مسیر اراک-نجف و بالعکس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد طاهری اظهار کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه زیارت اربعین، مدیریت فرودگاه شهدای اراک تمام ظرفیت‌های خود را برای تسهیل تردد زائران و ارتقای سطح خدمات هوایی استان به کار گرفته است.

مدیر فرودگاه شهدای اراک افزود: هدف از برقراری این پروازها، کاهش سختی‌های سفر و فراهم آوردن بستری ایمن و آرام برای زائران حسینی است.

طاهری گفت: فرودگاه شهدای اراک با آمادگی کامل و از نظر عملیاتی، آماده پذیرش مسافران در این مسیر است و تلاش می‌شود تا با همکاری شرکت‌های هواپیمایی، بهترین کیفیت خدمات ارائه گردد.

وی با اشاره به برقراری پروازهای فوق‌العاده اراک- نجف در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی گفت: برنامه زمان ‌ پرواز رفت (اراک به نجف) جمعه نهم مرداد و پرواز برگشت (نجف به اراک) چهارشنبه شانزدهم مردادماه جاری در نظر گرفته شده است.

مدیر فرودگاه شهدای اراک تأکید کرد: انتظار است همشهریان جهت جلوگیری از ازدحام و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات مسافرتی معتبر سطح شهر یا سایت رسمی شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، نسبت به تهیه بلیت با نرخ مصوب اقدام کنند.

کد مطلب 6893884

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