به گزارش خبرگزاری مهر، نادرقلی ابراهیمی از برقراری پروازهای جدید از فرودگاه شهدای اراک خبر داد و گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، از ابتدای مردادماه جاری پروازهای برنامه‌ای مسیر اراک–مشهد برقرار خواهد شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این پروازها در روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته به صورت رفت و برگشت انجام می‌شود و با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، امکان سفرهای سه‌روزه، چهارروزه و هفت‌روزه برای زائران و مسافران فراهم خواهد شد.

ابراهیمی افزود: راه‌اندازی این پروازها می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز مردم استان مرکزی برای سفر به مشهد مقدس را تأمین کند و موجب تسهیل در تردد زائران شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ایام اربعین حسینی گفت: در آستانه اربعین، چهار پرواز رفت و برگشت در مسیر اراک–نجف پیش از آغاز مراسم و پس از آن برقرار خواهد شد تا بخشی از تقاضای سفر زائران عتبات عالیات پاسخ داده شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: همچنین موضوع برقراری پروازهای برنامه‌ای و منظم در مسیر عتبات عالیات در دستور کار قرار دارد و در صورت تأمین مستمر ظرفیت مورد نیاز مسافران، این مسیر به صورت ثابت برقرار می‌شود.

ابراهیمی اظهار کرد: این تصمیمات گامی مؤثر در توسعه خدمات فرودگاه شهدای اراک، ارتقای جایگاه حمل‌ونقل هوایی استان مرکزی و افزایش دسترسی مردم به مقاصد مهم مذهبی کشور و منطقه است.