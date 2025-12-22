حجت حیدری، مسئول گروه جهادی بسیجی مدافعان حریم و حرم سپاه بشاگرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب‌های اخیر بشاگرد روستاها به‌دلیل تخریب راه‌های ارتباطی، عملاً از دسترسی خارج شده‌اند.

وی افزود: تمام سرکشی و بازدیدهای میدانی طی سفری سه‌روزه با موتور انجام شد به‌دلیل انسداد جاده‌ها، گل‌ولای و تخریب گسترده، تنها راه دسترسی به برخی روستاها همین روش محسوب می‌شد.

حیدری بیان کرد: عبور از این مسیرهای صعب‌العبور با هدف ثبت واقعیت‌های میدانی، شنیدن مستقیم مشکلات مردم و انتقال بی‌واسطه مطالبات آنان به مسئولان انجام گرفت.

به گفته حیدری، مردم مؤمن و صبور مناطق زیرکوه گافر و پارامون، با وجود خسارات واردشده به منازل، دام‌ها و لوازم زندگی، شکرگزار نعمت الهی بارندگی هستند و این رحمت خداوند را قدر می‌دانند؛ اما در کنار این شکرگزاری، انتظار دارند مسئولان نیز با نگاه جهادی، برای بازگشایی راه‌ها و تأمین نیازهای معیشتی آنان اقدام فوری داشته باشند.

مسئول گروه جهادی بسیجی مدافعان حریم و حرم سپاه بشاگرد اظهار کرد: بر اساس بازدیدهای میدانی گروه جهادی مدافعان حریم و حرم سپاه بشاگرد، روستاهای راپیچ، سیت و ماسیتی، شم‌خورشک، کهورانی، خوشاب، زهبارک، زهاب، درشهر، پاراپیون، جنگل، آخران، میهان، دازکا، کهورکان و گرهون همچنان با انسداد راه و مشکلات جدی در تردد مواجه هستند.