تاکید فرمانده سپاه امام سجاد (ع) بر تداوم خدمات رسانی در بشاگرد

سرهنگ حسن صنعتکاران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های گسترده سپاه پاسداران در مناطق محروم، اظهار کرد: سپاه شهرستان بشاگرد اقدامات خیلی خوبی در بحث جهادی و معیشتی و فرهنگی در شهرستان بشاگرد انجام داده است و ما قدردان تلاش‌های بی‌دریغ بسیجیان لاله‌زن شهرستان بشاگرد هستیم.

وی در ادامه افزود: منطقه بشاگرد به واسطه موقعیت مرزی و استراتژیک خود، اهمیت ویژه‌ای در امنیت پایدار کشور دارد و امروز سپاه با همان روحیه جهادی در دفاع مقدس، میدان‌دار خدمت‌رسانی در عرصه‌های عمرانی و اقتصادی است. ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بسیج سازندگی، برنامه‌ریزی لازم را برای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان این دیار در دستور کار قرار داده‌ایم تا شاهد توسعه و آبادانی روزافزون در مناطق صعب‌العبور باشیم.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: امنیت و توسعه دو بال پرواز شکوفایی بشاگرد هستند و سپاه آمادگی کامل دارد تا در کنار سایر نهادها، گره از مشکلات معیشتی مردم بومی باز کند.

وی خاطرنشان کرد: حضور میدانی فرماندهان و ارتباط مستقیم با مردم، نشان از عزم جدی ما برای شنیدن درد دل‌ها و رفع نواقص موجود است و این رویکرد در آینده نیز با قوت ادامه خواهد داشت.