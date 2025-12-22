به گزارش خبرگزاری مهر، دختران کیکبوکسینگکار جم، با درخششی خیرهکننده در رقابتهای قهرمانی بانوان کشور، عنوان نایبقهرمانی تیمی رشته کیکلایت - کیکبوکسینگ ایران را کسب کرده و با هفت مدال طلا، سه نقره و ۶ برنز، پرچم استان بوشهر را برافراشتند.
این افتخارآفرینی در رقابتهای قهرمانی بانوان کشور در رشته کیکلایت - کیکبوکسینگ که در سالن شهیدان اسماعیلی تهران و با حضور بیش از ۳۰۰ فایتر برتر از سراسر ایران برگزار شده، محقق شد.
در بخش مبارزه، ورزشکاران این تیم با اقتدار کامل ظاهر شده و موفق به کسب هفت مدال طلا توسط نرجس قاسمی، آتنا صفرپور، باران فولادی، زهرا قاسمی، وانیا امیریان، هلنا بختیاری و سدنا قشلاقی شدند.
همچنین آنان سه مدال نقره توسط تارا خجسته، معصومه صمدیان و یکتا انصاریان و ۶ مدال برنز توسط فاطمه صبوری، آوینا کشاورزی، فاطمه کوشکک، عسل قرقانی، امالبنین موزه و مریم محمدی به دست آوردند.
در بخش موزیکال فرم (شادو) که به صورت جداگانه برگزار شده، دو تن از همین قهرمانان، درخشش خود را تکمیل کردهاند: نرجس قاسمی که در بخش مبارزه طلا گرفته بود، در این بخش نیز به مدال طلا دست یافته و آتنا صفرپور دیگر طلای بخش مبارزه، مدال نقره موزیکال فرم را به گردن آویخته است.
مربی این تیم، ضمن تقدیر از تلاش بیوقفه ورزشکاران و حمایت خانوادههای آنان، تأکید کرد: این موفقیتها، ثمره سالها تمرین و پشتکار بیوقفه این دختران است که در سطح ملی درخشیدهاند.
مرضیه روستا افزود: ما از تمامی نهادهای حمایتی استان درخواست داریم تا با همراهی و حمایت خود، مسیر پیشرفت این استعدادهای درخشان را برای حضور در میادین بالاتر هموار کنند.
نظر شما