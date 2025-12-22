همتی: موانع زیست محیطی سد چناره چرداول برداشته شد

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی اجرای سد «چناره» خبر داد.

همتی با اشاره به پیگیری‌های مکرر و برگزاری جلسات متعدد در طول یک سال گذشته گفت: در نتیجه تعاملات و جلسات کارشناسی میان محیط‌زیست، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو امروز به‌صورت رسمی به ایرادات و ابهامات مطرح‌شده از سوی سازمان محیط‌زیست پاسخ داد و عملاً مانع اصلی این پروژه برداشته شد.

وی افزود: امیدواریم سازمان محیط‌زیست با پرهیز از طرح بهانه‌های جدید، هرچه سریع‌تر پاسخ نهایی خود را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند تا مراحل بعدی فرآیند اجرایی سد چناره بدون وقفه آغاز شود.

نماینده مردم استان در مجلس تأکید کرد: سد چناره نقش مهمی در توسعه، تأمین منابع آبی و پیشرفت منطقه دارد و تسریع در اجرای آن، مطالبه جدی مردم است.