توسعه پروژه تولید سوخت از پسماند نیازمند حمایت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، هایده شیرزادی بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از شرکت بازیافت و تولید مواد آلی، اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و امروز به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان از پسماند به‌عنوان سوخت مورد نیاز صنایع استفاده کرد، اما برای تکمیل پروژه و بهره‌برداری با ظرفیت کامل همچنان نیازمند حمایت هستیم.

وی افزود: باید به این پروژه اعتقاد داشته باشیم و بدانیم که با حمایت و تکمیل زیرساخت‌ها می‌توان آن را به نتیجه مطلوب رساند. همان‌طور که شهردار کرمانشاه نیز اشاره کرد، در صورت توسعه طرح و افزایش تولید، حتی ممکن است روزانه صدها کامیون برای حمل مواد وارد چرخه شوند و به همین دلیل باید از هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم برای نگهداری، بارگیری و انتقال مواد فراهم شود.

شیرزادی یکی از نیازهای اساسی پروژه را ایجاد و تجهیز سیستم‌های مناسب تخلیه و انتقال مواد عنوان کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل ۶ دستگاه سیستم حمل و تخلیه تهیه شود تا بتوانیم مواد را از محل تولید بارگیری، منتقل و در محل موردنظر تخلیه کنیم. بدون فراهم شدن این تجهیزات، توسعه ظرفیت و افزایش تولید با مشکل مواجه خواهد شد.

مدیرعامل بازیافت و تولید مواد آلی کرمانشاه ادامه داد: سیستم انتقال باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مواد پس از تخلیه، از طریق نوارهای انتقال به محل موردنظر منتقل شوند و این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه به عنوان یک طرح پیشرو در کشور نیازمند حمایت مالی است، اظهار کرد: انتظار داریم اگر قرار است این پروژه به‌عنوان یک طرح ملی و پایلوت مورد حمایت قرار گیرد، منابع لازم نیز برای تکمیل آن اختصاص پیدا کند.

مدیرعامل بازیافت و تولید مواد آلی کرمانشاه در پایان تأکید کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها، از این پروژه حمایت کنند تا طرحی که امروز به‌عنوان یک تجربه موفق و پیشرو در کشور مطرح است، بتواند با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهد و به الگویی برای سایر شهرها و صنایع کشور تبدیل شود.