سند جامع بخش کشاورزی سلسله تدوین می‌شود

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تدوین سند جامع بخش کشاورزی شهرستان سلسله به عنوان پایلوت در استان لرستان خبر داد.

نامدار صیادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری شورای کشاورزی سلسله با حضور فرماندار این شهرستان، اظهار داشت: مهم‌ترین موضوعی که در این جلسه مطرح شد بحث تدوین سند جامع بخش کشاورزی به مدت ۲۰ سال توسط سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی بود که امیدواریم به مرحله اجرا برسد.

وی عنوان کرد: تدوین این سند در شهرستان سلسله به عنوان پایلوت در سطح استان لرستان خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین بر لزوم اجرای پروژه‌های راهبردی شهرستان سلسله در قالب سند توسعه استان لرستان تاکید کرد و گفت: همچنین تأمین و نظارت بر بازار کالاهای اساسی در شهرستان و همچنین استان لرستان با توجه به در پیش بودن ایام ماه مبارک رمضان هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

صیادی، بیان داشت: امیدواریم بهترین یک بازار آرام را در سطح شهرستان سلسله و استان لرستان داشته باشیم.

