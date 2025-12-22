به گزارش خبرگزاری مهر، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز دوشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس در خصوص چشم طمع دولت ترامپ به گرینلند موضوع گیری کرد.

رئیس کمیسیون اروپا در این ارتباط نوشت: امنیت قطب شمال همچنان اولویت اصلی اتحادیه اروپا است و ما به دنبال همکاری با متحدان و شرکاء در این زمینه هستیم. تمامیت ارضی و حاکمیت از اصول اساسی حقوق بین‌الملل هستند.

اورزلا فون در لایناضافه کرد: این اصول نه تنها برای اتحادیه اروپا، بلکه برای کشورهای سراسر جهان ضروری هستند. ما با دانمارک و مردم گرینلند ابراز همبستگی کاملی می‌کنیم.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کره بود که جف لاندری فرماندار ایالت لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در گرینلند منصوب کرده است.

ترامپ، گرینلند را جزیره‌ای راهبردی و سرشار از منابع معدنی توصیف کرد و پیشتر خواستار کنترل نظامی آمریکا بر آن شده بود.

رئیس جمهوری آمریکا در این رابطه گفت: جف، اهمیت گرینلند برای امنیت ملی ما را درک می‌کند و منافع کشورمان را در چارچوب حفظ امنیت متحدانمان و کل جهان به پیش خواهد برد.

فرماندار ایالت لوئیزیانا نیز طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: افتخار دارم داوطلبانه در این سِمت خدمت کنم و گرینلند را بخشی از خاک آمریکا کنم. این موضوع به هیچ‌وجه روی کار من به عنوان فرماندار لوئیزیانا تأثیری ندارد.