دورکاری پنجشنبه ها در زنجان تا آخر سال تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن لطفی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه، دورکاری روزهای پنجشنبه در دستگاههای اجرایی این استان تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. گفت: این تصمیم در نهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در تاریخ ۲۷ آذرماه اتخاذ شد و به موجب آن، کلیه دستگاههای اجرایی استان بهجز مراکز درمانی، امدادی و خدماترسان همچنین دانشگاهها و بانکهای دولتی و غیردولتی (بهجز شعب منتخب) موظفاند فعالیتهای اداری خود را در روزهای پنجشنبه بهصورت دورکاری مدیریت کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان ادامه داد: برای دستگاههایی که فاقد زیرساختهای لازم جهت دورکاری هستند، امکان توزیع ساعات کاری در سایر روزهای هفته فراهم خواهد بود.
لطفی گفت: همچنین در راستای مدیریت مصرف انرژی، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند سیستمهای گرمایشی را یک ساعت پیش از آغاز کار روشن و یک ساعت پیش از پایان کار خاموش کنند. این سیستمها نیز پس از پایان وقت اداری و در روزهای تعطیل باید بهطور کامل خاموش باشند.
نظر شما