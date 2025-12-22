به گزارش خبرنگار مهر، روح الله محسن‌زاده شامگاه دوشنبه در آئین آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از کودکان سرطانی استان مرکزی اظهار کرد: این اقدام بر اساس تفکر «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند» و در پیروی از فرهنگ پهلوانی انجام شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: در راستای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد این استان تاکنون ۹۴۴ میلیون تومان توسط انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل، خیران و رانندگان جمع‌آوری شده که از این مبلغ ۶۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای آزادی رانندگان زندانی و ۲۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کمک به درمان کودکان سرطانی اختصاص یافته است.

وی ضمن تبریک و گرامیداشت هفته حمل و نقل افزود: مطالبات به حق رانندگان در سطح ملی در دست پیگیری است و در کمیسیون‌های مجلس نیز مطرح شده که انتظار است در آینده نزدیک نتایج مطلوبی حاصل شود.

مدیرکل راهداری استان مرکزی با تقدیر از رانندگان، راهداران، مدیران استانی و شرکت‌های حمل‌ونقل در آزادسازی هشت زندانی جرایم غیر عمد این استان گفت: آزادسازی رانندگان زندانی جرایم غیرعمد و حمایت از کودکان سرطانی از اقدامات ارزشمندی است که امید است این مهم تداوم داشته باشد.

آزادسازی ۲۷۱ زندانی جرایم غیرعمد استان مرکزی

مدیر ستاد مردمی دیه استان مرکزی نیز در این آئین از آزادی ۲۷۱ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان طی سال جاری خبر داد و افزود: سال گذشته با همکاری اداره راهداری این استان چهار زندانی آزاد شدند و امسال نیز از هشت زندانی معرفی‌شده، سه نفر تاکنون آزاد شده‌اند و آزادی بقیه در دست پیگیری است.

محمدحسن حسین‌بیگی با اشاره به برگزاری مراسم‌های گلریزان در پایان سال جاری گفت: امید است خیران استان مرکزی همچون سال‌های گذشته برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت بالایی داشته باشند.

وی گفت: اکنون ۳۷۱ محکوم مالی به دلیل جرایم غیرعمد و مهریه در زندان‌های استان مرکزی به سر می‌برند که مجموع بدهی آنان نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان است که به طور حتم با تعامل و همکاری گسترده‌تر خیران و نهادها، تا پایان سال زمینه آزادی تعداد بیشتری از محکومان جرایم غیرعمد این استان فراهم می‌شود.

در پایان مراسم، به مناسبت هفته حمل‌ونقل، از تعدادی پیشکسوتان صنوف حمل‌ونقل و فعالان این حوزه تقدیر شد.