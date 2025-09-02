آزادی سه هزار و ۸۴۴ زندانی جرائم غیرعمد در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید جزایی ظهر سه شنبه در نشست ستاد دیه کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان مرکزی اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، تعداد ۱۱۲ زندانی جرایم غیرعمد در استان مرکزی با مساعدت مالی خیران و حمایت ستاد دیه آزاد شدند.

رئیس ستاد دیه استان مرکزی گفت: این افراد شامل ۱۰۸ مرد و چهار زن بوده‌اند که مجموع بدهی آنان به حدود ۴۰۱ میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: از این مبلغ، حدود ۶۰ میلیارد ریال از سوی ستاد دیه به صورت بلاعوض پرداخت شده و مابقی از طریق کمک‌های خیران تأمین شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: از زمان آغاز فعالیت ستاد دیه در این استان از سال ۱۳۸۷ تاکنون، بیش از ۳ هزار و ۸۴۴ زندانی، شامل ۳ هزار و ۷۳۴ مرد و ۱۱۰ زن، با کمک‌های مردمی آزاد شده‌اند.

وی افزود: مجموع بدهی این افراد بالغ بر ۲ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان بوده که ۱۰۰ میلیارد تومان آن به صورت بلاعوض توسط ستاد دیه پرداخت شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در حال حاضر، تعداد ۳۲۷ زندانی مالی در استان وجود دارند که ۴۷ نفر محکوم مهریه و ۲۸۰ نفر محکوم مالی هستند.

وی افزود: از این تعداد، ۵۹ نفر بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، ۷۳ نفر بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، ۳۲ نفر بدهی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان و ۱۱۶ نفر بدهی بیش از یک میلیارد تومان دارند.

حجت‌الاسلام جزایی تصریح کرد: مجموع بدهی این گروه بیش از یک هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان است و جلسات مستمر ستاد دیه با هدف تسریع آزادی زندانیان غیرعمد برگزار می‌شود که مشارکت خیران در این فرآیند نقش کلیدی دارد.

وی تاکید کرد: در برخورد با جرایم خشن و مجرمان حرفه‌ای، دستگاه قضائی هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.