اعرافی: کردستان الگوی ملی و فراملی همزیستی و تعامل شیعه و سنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور در دیدار با استاندار کردستان با تأکید بر جایگاه راهبردی این استان، تعامل شیعه و سنی و همزیستی اقوام را یکی از کلیدی‌ترین عوامل عزت، قدرت و پیشرفت ایران و انقلاب اسلامی دانست و گفت: درخشش ایران در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در گرو تقویت هویت واحد ایرانی اسلامی و تعمیق همکاری میان مذاهب و اقوام است.



وی با اشاره به بیش از چهار دهه فعالیت و تجربه گسترده در عرصه‌های بین‌المللی اظهار داشت: همواره تأکید کرده‌ام که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت ایران و ارتقای وجهه جمهوری اسلامی در جهان، نمایش واقعی همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام، ادیان و مذاهب در کشور است. این مسئله هم برای انسجام درونی ما حیاتی است و هم برای اعتبار بین‌المللی ایران و جهان اسلام اهمیت اساسی دارد.



مدیر حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: ایران در طول هزاران سال، زیستگاه اقوام و مذاهب گوناگون بوده و امروز نیز باید این واقعیت را با افتخار به جهان نشان دهد که شیعه و سنی نه تنها در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه در مسیر دوستی، همکاری و هم‌افزایی حرکت می‌کنند. این منطق، هم منطق امام راحل (ره) بود و هم از اصول بنیادین انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.



وی با بیان اینکه ایرانیان و مسلمانان دارای هویتی واحد هستند، تصریح کرد: هرچند مباحث کلامی و فقهی در جای خود محفوظ است، اما اصل هویت مشترک ملی و اسلامی باید مبنای سیاست‌گذاری و مدیریت قرار گیرد. این اصل در برخی استان‌ها از جمله کردستان، جلوه‌ای ویژه و راهبردی دارد و این استان می‌تواند پیشانی تجلی هویت یگانه ایرانی اسلامی باشد.



عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: مدیریت کردستان، صرفاً مدیریت یک استان نیست، بلکه الگویی برای کل ایران و حتی جهان اسلام است. هر اقدام سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در این استان، بازتابی ملی و فراملی دارد و می‌تواند نمونه‌ای موفق از همزیستی، تعامل، پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به نمایش بگذارد. در مقابل، هر خلل و کاستی در این زمینه، در سطح بین‌المللی مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت.



وی با اشاره به تجربیات خود در سفر به کشورهای مختلف و تعامل با ادیان و مذاهب گفت: در طول این سال‌ها بارها مشاهده کرده‌ام که منطق وحدت‌بخش و تعامل‌گرای حوزه‌های علمیه شیعه و اهل سنت مورد توجه نخبگان و مسئولان کشورهای دیگر قرار گرفته است. این منطق فراگیر وجود دارد و باید بیش از پیش تقویت و معرفی شود.



مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به موقعیت مرزی استان کردستان، این ویژگی را یک ظرفیت مهم بین‌المللی دانست و افزود: استان‌های مرزی به‌ویژه کردستان، ظرفیت بالایی برای نقش‌آفرینی علمی، فرهنگی و دانشگاهی در سطح منطقه دارند. دانشگاه‌ها باید به‌صورت جدی به سمت بین‌المللی شدن حرکت کنند و جذب دانشجو از کشورهای منطقه و جهان اسلام را در دستور کار قرار دهند.



وی با انتقاد از ضعف تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها اظهار داشت: از برنامه پنجم و ششم توسعه تاکنون، آن‌گونه که باید در این زمینه پیشرفت نکرده‌ایم و در برنامه هفتم نیز اگرچه فصلی به این موضوع اختصاص یافته، اما همچنان نیازمند عزم و اقدام جدی‌تری هستیم. استان کردستان می‌تواند با رویکردی کیفی و هدفمند، در این حوزه پیشگام شود.



آیت‌الله اعرافی بر اهمیت آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: کیفیت آموزش و پرورش نیازمند تمرکز ویژه، برنامه‌ریزی عمیق و نگاه بلندمدت است. معماری مدارس، محتوای آموزشی، مهارت‌آموزی و تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان باید بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی بازتعریف شود. این حوزه، زیربنای توسعه پایدار کشور است.



وی با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی و فراتر از برنامه‌های رسمی کشور خاطرنشان کرد: هنر مدیریت استان در این است که علاوه بر اجرای برنامه هفتم توسعه، با تدوین اسناد راهبردی آینده‌نگر، مسیر توسعه استان را برای سال‌های پیش‌رو ترسیم کند. داشتن یک سند جامع، دقیق و مبتنی بر مطالعه، می‌تواند تحولات بزرگی را رقم بزند.



مدیر حوزه‌های علمیه در ادامه تعامل علمی و فرهنگی میان حوزه‌های علمیه شیعه و اهل سنت را از اولویت‌های مهم دانست و گفت: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه این ارتباط نزدیک و فعال بوده، رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی چشمگیری حاصل شده است. کردستان می‌تواند در این عرصه نیز به الگویی اثرگذار تبدیل شود.



وی با تأکید بر نقش اقتصاد و تقویت بخش خصوصی سالم و بومی اظهار داشت: توسعه اقتصادی پایدار در گرو فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، معادن، صنعت، آب، انرژی و صنایع دستی است. کردستان از استعدادهای کم‌نظیری برخوردار است که با مدیریت صحیح، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توجه به محیط زیست و جوانان، می‌تواند در چند سال آینده به تحولی جدی دست یابد.



آیت‌الله اعرافی در پایان تأکید کرد: تحول کردستان، سرمایه‌ای برای کل کشور است و موفقیت این استان، عزت و اقتدار ایران را افزایش می‌دهد. برنامه هفتم توسعه و نگاه ویژه دولت به مناطق مرزی فرصتی ارزشمند است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و عزم جدی از آن بهره برد. حوزه‌های علمیه نیز آمادگی دارند در هر بخشی که لازم باشد، در کنار مسئولان استان نقش‌آفرینی کنند.