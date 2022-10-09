بیش از ۲۰۰۰ حوزه علمیه شیعه و سنی در کشور دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان، اظهارکرد: وحدت، همگرایی و تعامل بی نظیری بین مذاهب و اقوام ایرانی حکمفرما بوده که آینده روشنی برای کشور خواهد ساخت.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: بیش از دو هزار واحد حوزه علمیه شیعه و سنی در اقصی نقاط کشور دایر و در حال ارائه آموزش به طلاب است.

وی ادامه داد: اولین برنامه پنج ساله حوزه‌های علمیه کشور طراحی و تدوین شد و این برنامه ۴۲ محور، ۳۰۰ هدف و هزار شاخص دارد.

اعرافی گفت: حوزه‌های علمیه کشور تولیدکننده تئوری انقلاب اسلامی هستند و این مراکز علمی باید با راه اندازی رشته‌های متعدد علمای بزرگ تربیت کنند و پاسخگوی نیازهای نسل جوان و جامعه امروز باشند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: باید طلابی مطالبه گر، پاسخگو، دانش بنیان، هدایتگر و تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم تا بتوانند به نیازهای زمانه پاسخ دهیم.

وی افزود: برای اعتلا و ارتقای جایگاه حوزه‌ها به تلاش مسئولان حوزوی و غیرحوزوی نیاز است.