واکنش چین به راهزنی دریایی آمریکا در سواحل ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه پس از توقیف یک نفتکش در سواحل ونزوئلا توسط آمریکا به آن واکنش نشان داد.

وزارت خارجه چین پس از تداوم راهزنی دریایی آمریکا در سواحل ونزوئلا، توقیف خودسرانه کشتی‌ها را نقض جدی حقوق بین‌الملل خواند.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه چین دوشنبه اعلام کرد توقیف خودسرانه کشتی‌های کشورهای دیگر توسط آمریکا نقض جدی حقوق بین‌الملل است.

وزارت خارجه چین اعلام کرد: ما با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی مخالفیم. ونزوئلا حق دارد روابط خود را با سایر کشورها توسعه دهد.

روز گذشته، نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که گارد ساحلی ایالات متحده بامداد روز شنبه به وقت محلی یک نفتکش را توقیف کرده است.