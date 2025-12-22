به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد: «تمامیت ارضی حقی غیرقابل سلب است که به‌صراحت در منشور قانون اساسی ما و بر اساس دکترین بولیواری تصریح شده است.

مادورو این سخنان را در ارسال پیامی خطاب به رؤسا و دولت‌های کشورهای حوزه کارائیب، آمریکای لاتین و اعضای سازمان ملل متحد بیان کرده است.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری ونزوئلا نسبت به تشدید خطرناک اقدامات تهاجمی دولت آمریکا هشدار داد و تأکید کرد که پیامدهای این اقدامات فراتر از مرزهای ونزوئلا خواهد بود.

وی در این پیام گفت: دولت آمریکا در حال تهدید به بی‌ثبات‌سازی کل منطقه و حتی نظام بین‌الملل است و ونزوئلا هیچ اقدامی مرتکب نشده که عاملی برای توجیه ارعاب و تهدید نظامی آمریکا باشد.

مادورو تصریح کرد: نیروهای آمریکایی ۲۸ حمله علیه کشتی‌های غیرنظامی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده‌اند که در نتیجه آن، ۱۰۴ نفر به‌صورت فرا قضائی اعدام شده‌اند.

وی ادامه داد: این حوادث رویدادهایی نادر نیستند، بلکه بیانگر یک رویه نظام‌مند در استفاده مرگبار از زور و خارج از هرگونه چارچوب حقوق بین‌الملل هستند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا تأکید کرد: کشور ما بار دیگر پایبندی خود به صلح را اعلام کرده، اما به‌طور کاملاً شفاف آمادگی خود را برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و منابع ملی اعلام می‌کند.

مادورو هشدار داد: تجاوزهای آمریکا تنها ونزوئلا را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و محاصره و دزدی دریایی علیه تجارت انرژی ونزوئلا، امنیت عرضه انرژی را تهدید کرده و به اقتصاد آمریکای لاتین و کارائیب آسیب خواهد زد.

وی از کشورهای کارائیب، آمریکای لاتین و اعضای سازمان ملل خواست اقدامات تجاوزکارانه و دزدی دریایی را محکوم کنند.

مادورو در پایان تأکید کرد: بیایید برای مطالبه توقف فوری استقرار نظامی، محاصره و حملات مسلحانه متحد شویم؛ چرا که دفاع از ونزوئلا امروز، دفاع از صلح، مشروعیت بین‌المللی و ثبات جهانی است.