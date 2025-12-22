محورهای رایزنی «لاوروف» با همتای ونزوئلایی خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه با «ایوا گیل» (Ivan Gil) وزیر امور خارجه ونزوئلا گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، این رایزنی به صورت تلفنی انجام شد.

المیادین اضافه کرد که وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود به وی گفت: روسیه تمام همکاری و حمایت خود را از ونزوئلا در مقابله با تحریم‌ها انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزیر امور خارجه روسیه در این رایزنی تلفنی گفت که مسکو به شدت نگران تشدید تنش‌ها در کارائیب است.

لاوروف و وزیر امور خارجه ونزوئلا همچنین توافق کردند که به هماهنگی نزدیک میان دو کشور ادامه دهند.