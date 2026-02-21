به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از اجرای دورههای بازآموزی ویژه نیروهای امدادی در آستانه نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش سفرهای نوروزی و حضور گسترده مسافران در محورهای مواصلاتی، ارتقای آمادگی عملیاتی نیروهای امداد و نجات در دستور کار قرار گرفته است.
جلالی افزود: در همین راستا دورههای بازآموزی تخصصی با هدف بهروزرسانی دانش و مهارتهای امدادگران برگزار شد تا نیروهای عملیاتی بتوانند خدمات امدادی را با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه دهند.
وی ادامه داد: در این دورهها مباحثی از جمله امدادرسانی در سوانح ترافیکی، عملیات جستوجو و نجات، اسکان اضطراری، کمکهای اولیه پیشرفته و مدیریت صحنه حادثه مورد مرور و تمرین قرار گرفت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان با اشاره به آمادگی کامل پایگاههای امداد و نجات استان گفت: تمامی تیمهای عملیاتی، تجهیزات و خودروهای امدادی برای استقرار در محورهای پرتردد و نقاط حادثهخیز برنامهریزی شدهاند و خدمات امدادی بهصورت شبانهروزی به مسافران ارائه خواهد شد.
جلالی هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی سفرهای نوروزی عنوان کرد و افزود: امیدواریم با آمادگی کامل نیروهای امدادی و همراهی مردم در رعایت نکات ایمنی، نوروزی ایمن و کمحادثه برای هموطنان رقم بخورد.
نظر شما