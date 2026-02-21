۲ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۹

آمادگی هلال‌احمر کردستان برای اجرای طرح امداد و نجات نوروز ۱۴۰۵

سنندج- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان گفت: نیروهای عملیاتی این استان با ارتقای سطح مهارت و آمادگی، آماده ارائه خدمات امدادی به مسافران نوروزی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از اجرای دوره‌های بازآموزی ویژه نیروهای امدادی در آستانه نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش سفرهای نوروزی و حضور گسترده مسافران در محورهای مواصلاتی، ارتقای آمادگی عملیاتی نیروهای امداد و نجات در دستور کار قرار گرفته است.

جلالی افزود: در همین راستا دوره‌های بازآموزی تخصصی با هدف به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های امدادگران برگزار شد تا نیروهای عملیاتی بتوانند خدمات امدادی را با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه دهند.

وی ادامه داد: در این دوره‌ها مباحثی از جمله امدادرسانی در سوانح ترافیکی، عملیات جست‌وجو و نجات، اسکان اضطراری، کمک‌های اولیه پیشرفته و مدیریت صحنه حادثه مورد مرور و تمرین قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به آمادگی کامل پایگاه‌های امداد و نجات استان گفت: تمامی تیم‌های عملیاتی، تجهیزات و خودروهای امدادی برای استقرار در محورهای پرتردد و نقاط حادثه‌خیز برنامه‌ریزی شده‌اند و خدمات امدادی به‌صورت شبانه‌روزی به مسافران ارائه خواهد شد.

جلالی هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی سفرهای نوروزی عنوان کرد و افزود: امیدواریم با آمادگی کامل نیروهای امدادی و همراهی مردم در رعایت نکات ایمنی، نوروزی ایمن و کم‌حادثه برای هم‌وطنان رقم بخورد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها