به گزارش خبرنگار مهر، بعد از چند روز بارندگی و کاهش غلظت آلودگی و آلاینده‌های صنعتی در استان سمنان از امروز سه شنبه مجدداً شاهد افزایش غلظت آلودگی و فلزات سنگین و طبیعتاً کاهش کیفیت هوا در نقاط مختلف استان سمنان هستیم.

نگاهی به نقشه‌های هواشناسی و داده‌های سامانه کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که میزان غلظت آلاینده‌ها در استان سمنان افزایش یافته است. طبق شاخص‌های ارائه شده سه شهرستان استان سمنان در وضعیت نارنجی یا قابل قبول هستند و دو شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

با توجه به گرم‌تر شدن هوا و تشدید فعالیت‌های صنعتی و همچنین خروج جبهه هوای سرد و بارش زا از استان سمنان طی روزهای آتی تاپایان هفته احتمال می‌رود که وضعیت حتی بدتر هم شود و شاهد کاهش بیشتر کیفیت هوا نیز در اقصی نقاط استان سمنان باشیم.

همزمان با صبح سه شنبه ایوانکی، گرمسار و دامغان در شاخص روزانه در وضعیت نارنجی یا هشدار قرار دارند شاخص آلودگی در ایوانکی ۱۱۰، گرمسار ۱۰۳ و دامغان ۱۰۴ اعلام شده است همچنین دو شهرستان دیگر استان هم شامل شاهرود و سمنان در وضعیت زرد قرار دارند شاخص آلودگی هوا در سمنان ۷۶ اعلام شده است.

این وضعیت اما به سرعت می‌تواند تغییر کند زیرا در شاخص آنلاین و همزمان با ساعت هشت و نیم صبح سه شنبه آلودگی هوا در ایوانکی به عدد ۱۲۰، گرمسار ۸۴ و دامغان ۱۱۸ افزایش یافته است از آنجا که سمنان در شاخص آنلاین آلودگی هوا روی عدد ۹۱ قرار دارد پیش بینی می‌شود تا ساعاتی دیگر این شهرستان هم وارد حالت نارنجی یا همان هشدار شود.

وجود شرایط نارنجی در دامغان که اصلاً شهری صنعتی نیست یا در شهرستان شاهرود که وضعیت مشابهی دارد نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای مسئولان استانی، آلودگی هوای استان سمنان از تهران وارد نمی‌شود بلکه در داخل استان سمنان هم شاهد مشکل آلاینده‌ها هستیم که ناشی از بنزین بی کیفیت، مازوت سوزی، عدم رعایت استانداردها و… است.