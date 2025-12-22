فعالیت مدارس ابتدایی شهر اراک و چند روستا فردا سه شنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل و با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص‌ها، فعالیت مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهر اراک تعطیل شد.

تمام کلاسهای دوره‌های آموزشی ابتدایی به صورت مجازی و در بستر شاد در شهر اراک و روستاهای رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه، مرزیجران برگزار می‌شود.

با دور کاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای موافقت و پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست دستوردستور کار ویژه است.

نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری اراک مورد توجه است.

پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی برخورد و اعمال قانون لازم صورت می‌گیرد.

درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سو آلودگی هوا توصیه می‌شود.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و کنترل آلودگی در کوره‌های آجرپزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند و تعطیلی موقت واحد آند سازی ایرالکو بدلیل مصرف بالای انرژی و انتشار ذرات و گازهای آلاینده در محیط به دلیل نشت و نشر غیر هدایت شده مورد تاکید است.

عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز مورد توجه است.

لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه ساعت ۱۹ تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل داده‌ها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ می‌شود.