به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسای سازمان بهزیستی ایران و وزارت تندرستی تاجیکستان جهت گسترش همکاری‌های اجتماعی با یکدیگر دیدار کردند.

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه معاون توانبخشی و رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، توانمندسازی و اشتغال این سازمان به دعوت رسمی همتای تاجیکستانی خود به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد و با محی‌الدین خیرالله‌زاده معاون وزیر تندرستی این کشور دیدار و گفت‌وگو داشت.

در این دیدار، دو طرف با تأکید بر اشتراکات عمیق فرهنگی، زبانی و تاریخی ایران و تاجیکستان بر ضرورت توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اجتماعی و رفاهی تأکید کردند. محور اصلی مذاکرات، تدوین یک نقشه راه مشترک برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های آموزش، فناوری، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات مدیریتی بود.

حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله افراد دارای معلولیت، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، سالمندان و اقشار در معرض آسیب اجتماعی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. طرفین به‌صورت مفصل درباره توانمندسازی افراد دارای معلولیت، راهکارهای پیشگیری از معلولیت، توسعه مراکز آموزشی و توانبخشی و ساماندهی مراکز شبانه‌روزی تبادل نظر کردند.

در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، موضوع کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، خانواده‌های جایگزین و نظام سرپرستی همچنین خدمات مرتبط با سالمندان از جمله ساماندهی، مراقبت و توانبخشی آنان مورد بررسی قرار گرفت. پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خدمات مشاوره روان‌شناسی، فعالیت‌های خط ۱۴۸۰ و حتی موضوع آزمایش‌های ژنتیک نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود.

در پایان این دیدار، دو طرف بر آموزش کادر مددکاری اجتماعی و روان‌شناسان تاجیکستان توسط ایران، برگزاری همایش‌های مشترک تخصصی و امضای تفاهم‌نامه‌های جدید برای تقویت همکاری‌های دوجانبه توافق کردند. این دیدار در ادامه روند رو به گسترش روابط ایران و تاجیکستان انجام شده و می‌تواند زمینه‌ساز تبادل مؤثر تجربیات و ارتقای خدمات حمایتی و رفاهی برای اقشار آسیب‌پذیر در دو کشور باشد.