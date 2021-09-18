به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله عبدالملکی در حاشیه اجلاس شانگهای در دیدار با وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، اظهار داشت: دولت سیزدهم تاکید ویژه‌ای بر توسعه روابط با کشورهای منطقه دارد. با توجه به توافقات و تفاهمات سران دو کشور و توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه، وظیفه دو وزارتخانه است که این تفاهمات را تحقق بخشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و تبریک سی امین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان به مشترکات فرهنگی و تاریخی دو کشور اشاره کرد و گفت: تاجیکستان در مناسبات منطقه همواره جایگاه مهمی برای ایران دارد.

وی ادامه داد: باید نسبت به برگزاری نشست‌های کارشناسی برای تدوین برنامه‌های اجرایی و اتخاذ راهکارهای مناسب اقدام کنیم.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: ظرفیت‌های زیادی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور از آمادگی این وزارتخانه برای تعاملات و تعمیق روابط درحوزه های مربوطه خبرداد.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارتخانه تشکیل شده و حوزه وظایف بسیار گسترده ای دارد.

عبدالملکی از آمادگی کامل همکاری در تمام حوزه‌های مشترکی به ویژه حمایت‌های اجتماعی با تاجیکستان خبر داد و افزود: دو کشور تجربیات بسیار ارزشمندی در زمینه‌های بهزیستی، خدمات توانبخشی و توانمندسازی معلولان دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت‌های این وزارتخانه در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیمه‌ها، نظام بازنشستگی، کاهش فقر و …اشاره و برای همکاری و تبادل تجربه در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

وی تاکید کرد: هم اکنون در جمهوری اسلامی، بیش از ۴۰ درصد از داروهای مصرفی کشور را هلدینگ ها و شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تولید می‌کنند و این آمادگی را داریم که در حوزه تولید و بسته بندی دارو همکاری‌های مشترکی را با تاجیکستان آغاز کنیم.

عبدالملکی اضافه کرد: از همکاری و تبادل تجربه با شما در زمینه مقابله با شیوع و همه گیری بیماری کووید ۱۹ استقبال می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور در حوزه وظایف دو وزارتخانه پیشنهاد داد که با تشکیل کارگروهی از مدیران و کارشناسان برنامه اقدام یادداشت تفاهم همکاری تدوین و نهایی شود.

وی این برنامه اقدام مشترک را نقشه راه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مورد علاقه طرفین دانست و از وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان دعوت کرد به تهران سفر کند.

استقبال عبدالله زاده از یادداشت تفاهم میان دو کشور در مسائل خدمات اجتماعی

عبدالله زاده، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار ضمن تبریک انتصاب عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور تاکید کرد.

وی از همکاری و کمک‌های بشر دوستانه ایران به تاجیکستان در دوران شیوع کرونا تشکر و قدردانی کرد.

وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان دو کشور که به تقویت مسائل خدمات اجتماعی تقویت می‌انجامد، گفت: این سند بر اساس حقوق و اصول بین المللی تنظیم شده و اجرای آن از اولویت سیاست‌های خارجی تاجیکستان است.

عبدالله زاده تاکید کرد: تقویت و رشد همکاری‌های دوجانبه از طریق امضای این سند فراهم می‌شود.

وی همچنین خواستار تداوم همکاری با ایران برای استحکام روابط دو کشور شد.

وزیرتندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خواستار همکاری مشترک میان دو وزارتخانه و تولید تجهیزات پزشکی و ایجاد گروه کاری برای تدوین برنامه‌های مشترک شد و از دعوت وزیر کار تشکر و استقبال کرد.

امضای ۲ تفاهم‌نامه در حوزه کار و رفاه

همچنین حجت‌الله عبدالملکی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: ۲ تفاهم‌نامه مهم در حوزه کار و رفاه اجتماعی آماده شده و امروز بین ایران و تاجیکستان امضا می‌شود.

وی افزود: یکی از این تفاهم‌نامه‌ها با وزارت تندرستی تاجیکستان در حوزه توانبخشی، آسیب‌ها و حمایت‌های اجتماعی است.

عبدالملکی تأکید کرد: تفاهم‌نامه دیگر با وزارت کار تاجیکستان در موضوع تبادل تجربیات در زمینه مهارت آموزی، سیاست‌های بازار کار، بهداشت کار، بازرسی کار و روابط کار است.

وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از بندهای این تفاهم‌نامه تبادل نیروی کار است، گفت: در تاجیکستان نیروی کار متخصص کم است و این می‌تواند فرصتی برای اعزام نیروی کار فنی به این کشور باشد.