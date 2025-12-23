کاهش ۷ درصدی زادوولد در شهرستان کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم پاک نهاد، با اشاره به آمارهای کشوری و استانی اظهار کرد: روند زادوولد و ازدواج در این شهرستان کاهشی است و در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، میزان ولادت‌ها حدود ۵ تا ۷ درصد کاهش داشته است.



وی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌احوال، پیرترین فرد ثبت‌شده در شهرستان کوثر حدود ۱۰۲ سال سن دارد و جوان‌ترین پدر ۱۸ ساله و جوان‌ترین مادر حدود ۱۷ ساله بوده‌اند.



رئیس اداره ثبت‌احوال شهرستان کوثر با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد خدمات ثبت‌احوال به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شود، گفت: خدماتی از جمله تغییر نام و نام خانوادگی، صدور گواهی فوت، انحصار وراثت، تغییر نشانی، ثبت کد پستی و مدارک مکشوفه از طریق سامانه «سهیم» ثبت‌احوال قابل‌انجام است.



وی تصریح کرد: نسبت تولد در شهرستان مشابه میانگین کشوری بوده و به طور متوسط در برابر هر ۱۰۰ تولد دختر، حدود ۱۰۵ تولد پسر ثبت می‌شود که این اختلاف طبیعی و مطابق الگوی جهانی است.



پاک نهاد با اشاره به کاهش ازدواج در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی، مهاجرت جوانان و تغییر سبک زندگی را از مهم‌ترین دلایل این موضوع عنوان کرد و افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت جوان شهرستان در سن ازدواج مجرد هستند که این آمار مشابه میانگین استانی و کشوری است.



وی همچنین مشکلات اقتصادی و معیشتی را مهم‌ترین عامل طلاق دانست و گفت: پس از آن، ناسازگاری‌های فرهنگی و خانوادگی و اعتیاد از دیگر عوامل مؤثر در طلاق محسوب می‌شوند.



رئیس اداره ثبت‌احوال شهرستان کوثر از اجرای اقداماتی برای تسهیل خدمات‌رسانی به سالمندان و افراد دارای معلولیت خبر داد و افزود: استفاده از نماینده قانونی، نوبت‌دهی سریع و اولویت‌دار و راه‌اندازی میز خدمت سیار برای افراد ناتوان در حرکت از جمله این اقدامات است.



وی در پایان گفت: بیشترین مراجعات مردمی مربوط به صدور کارت ملی هوشمند، تعویض یا صدور شناسنامه، تغییر نام و نام خانوادگی و ثبت وقایع حیاتی شامل ولادت و وفات است