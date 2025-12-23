قائنات آماده میزبانی اجلاس استانی نماز است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامپور صبح سه شنبه در شورای اقامه نماز خراسان جنوبی اظهار کرد: حدود دو ماه قبل جلسه شورای اقامه نماز شهرستان با حضور اعضای کمیتهها برگزار شد که در آن، پیشنهاد میزبانی اجلاس استانی نماز از سوی شهرستان قائنات مطرح و اعلام آمادگی شد.
وی با بیان اینکه اقامه نماز جماعت در قائنات بهصورت منظم و گسترده انجام میشود، افزود: در حال حاضر در پنج شهر شهرستان نماز جمعه برگزار میشود و برنامههای نماز جماعت در مدارس نیز فعال است. همچنین ۴۵ نفر از خواهران طلبه در مدارس حضور دارند و فعالیتهای فرهنگی و دینی را دنبال میکنند.
فرماندار قائنات ادامه داد: در تمامی روستاهای بالای ۱۵۰ خانوار شهرستان، امام جماعت مستقر وجود دارد و نماز جماعت بهصورت مستمر اقامه میشود. در ادارات نیز برگزاری نماز جماعت در دستور کار قرار دارد و تأکید شده است بهترین فضاها به نمازخانهها اختصاص یابد و به زیباسازی و فضاسازی محیط نماز توجه ویژه شود.
غلامپور با اشاره به برخی اقدامات تکمیلی گفت: پخش زنده اذان در ادارات مورد تأکید قرار گرفته و تلاش شده شهرستان در ترویج فریضه نماز جماعت پیشگام باشد. همچنین گفتمانهای دینی، جلسات پرسش و پاسخ و برنامههای فرهنگی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی در مدارس و دانشگاهها برگزار میشود.
وی به وضعیت نمازخانههای بینراهی نیز اشاره کرد و افزود: در نمازخانه بینراهی حضرت فاطمه زهرا (س)، مجتمع امام رضا (ع) در ورودی شهر و همچنین در شهر خضری، نماز جماعت بهصورت منظم اقامه میشود و بازدیدهای مستمری از این مراکز انجام میگیرد.
فرماندار قائنات در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیتها و زیرساختهای موجود، شهرستان قائنات با افتخار آمادگی میزبانی اجلاس سراسری نماز خراسان جنوبی را دارد.
