  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۷

قائنات آماده میزبانی اجلاس استانی نماز است

قائنات آماده میزبانی اجلاس استانی نماز است

بیرجند- فرماندار قائنات، گفت: این شهرستان با توجه به ظرفیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه ترویج فرهنگ اقامه نماز، آمادگی کامل برای میزبانی اجلاس سراسری نماز خراسان جنوبی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامپور صبح سه شنبه در شورای اقامه نماز خراسان جنوبی اظهار کرد: حدود دو ماه قبل جلسه شورای اقامه نماز شهرستان با حضور اعضای کمیته‌ها برگزار شد که در آن، پیشنهاد میزبانی اجلاس استانی نماز از سوی شهرستان قائنات مطرح و اعلام آمادگی شد.

وی با بیان اینکه اقامه نماز جماعت در قائنات به‌صورت منظم و گسترده انجام می‌شود، افزود: در حال حاضر در پنج شهر شهرستان نماز جمعه برگزار می‌شود و برنامه‌های نماز جماعت در مدارس نیز فعال است. همچنین ۴۵ نفر از خواهران طلبه در مدارس حضور دارند و فعالیت‌های فرهنگی و دینی را دنبال می‌کنند.

فرماندار قائنات ادامه داد: در تمامی روستاهای بالای ۱۵۰ خانوار شهرستان، امام جماعت مستقر وجود دارد و نماز جماعت به‌صورت مستمر اقامه می‌شود. در ادارات نیز برگزاری نماز جماعت در دستور کار قرار دارد و تأکید شده است بهترین فضاها به نمازخانه‌ها اختصاص یابد و به زیباسازی و فضاسازی محیط نماز توجه ویژه شود.

غلامپور با اشاره به برخی اقدامات تکمیلی گفت: پخش زنده اذان در ادارات مورد تأکید قرار گرفته و تلاش شده شهرستان در ترویج فریضه نماز جماعت پیشگام باشد. همچنین گفتمان‌های دینی، جلسات پرسش و پاسخ و برنامه‌های فرهنگی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی در مدارس و دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

وی به وضعیت نمازخانه‌های بین‌راهی نیز اشاره کرد و افزود: در نمازخانه بین‌راهی حضرت فاطمه زهرا (س)، مجتمع امام رضا (ع) در ورودی شهر و همچنین در شهر خضری، نماز جماعت به‌صورت منظم اقامه می‌شود و بازدیدهای مستمری از این مراکز انجام می‌گیرد.

فرماندار قائنات در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، شهرستان قائنات با افتخار آمادگی میزبانی اجلاس سراسری نماز خراسان جنوبی را دارد.

کد خبر 6698939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها