۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۴

رونمایی از «کدام ایران؟» جدیدترین شماره ماهنامه سوره

آئین رونمایی از جدیدترین شماره ماهنامه سوره با عنوان «کدام ایران؟» امروز سه شنبه در انتشارات بین الملل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از شماره جدید مجله سوره با حضور اصحاب اندیشه و رسانه در انتشارات بین الملل برگزار می‌شود.

این شماره از نشریه سوره با عنوان «کدام ایران؟» به نگرش‌های موجود درباره وطن و هویت می‌پردازد.

در این آئین شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما، سجاد صفارهرندی مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، صادق شهبازی فعال فرهنگی و رسانه‌ای، محمد رسولی
شاعر، سید علی سیدان سردبیر مجله سوره، علیرضا سمیعی نویسنده و پژوهشگر سخنرانی می‌کنند و همچنین جمعی از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز حضور دارند.

این مراسم امروز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه، ساعت ۱۵:۴۵ در انتشارات بین الملل به نشانی میدان فلسطین برگزار خواهد شد.

کد خبر 6698944
سیده فاطمه سادات کیایی

