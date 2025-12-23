رونمایی از «کدام ایران؟» جدیدترین شماره ماهنامه سوره

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از شماره جدید مجله سوره با حضور اصحاب اندیشه و رسانه در انتشارات بین الملل برگزار می‌شود.

این شماره از نشریه سوره با عنوان «کدام ایران؟» به نگرش‌های موجود درباره وطن و هویت می‌پردازد.

در این آئین شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما، سجاد صفارهرندی مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، صادق شهبازی فعال فرهنگی و رسانه‌ای، محمد رسولی

شاعر، سید علی سیدان سردبیر مجله سوره، علیرضا سمیعی نویسنده و پژوهشگر سخنرانی می‌کنند و همچنین جمعی از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز حضور دارند.

این مراسم امروز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه، ساعت ۱۵:۴۵ در انتشارات بین الملل به نشانی میدان فلسطین برگزار خواهد شد.