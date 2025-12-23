ایران خنثی نیست که همه چیز ذیل آن جمع شود؛ سوره به دنبال کدام ایران؟

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از شماره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم ماهنامه «سوره» با عنوان «کدام ایران؟» امروز سه‌شنبه، دوم دی‌ماه در انتشارات بین‌الملل برگزار شد. در این مراسم، علی سیدان، سجاد صفارهرندی، شهاب اسفندیاری، صادق شهبازی و علیرضا سمیعی حضور داشتند.

همچنین از جستارهای اصحاب علوم انسانی و علوم‌اجتماعی در موضوع جنگ ۱۲ روزه نیز در قالب ویژه نامه‌ای رونمایی شد.

سیدان، سردبیر ماهنامه سوره در ابتدای این جلسه با اشاره به کم توجهی‌ها به مسئله ایران گفت: انقلاب اسلامی در مسیر تاریخی خود مسائلی دارد که ذهن انسان انقلابی را به خود مشغول می‌کند. یکی از این مسائل، مسئله ایران است. در ترکیب جمهوری اسلامی تاکنون توجه کمتری به این مفهوم خصوصاً از سوی مسلمان انقلاب اسلامی شد.

وی تصریح کرد: هرچند که هیچ‌گاه به تاریخ و فرهنگ ایران کم‌لطفی نشده، اما نوعی غفلت نظری سبب شده است که پس از جنگ ۱۲ روزه، برخی، از زاویه‌ای خاص، مفهوم «ایران» را به‌جای جمهوری اسلامی جایگزین کنند.

سردبیر ماهنامه سوره با اشاره به گسترش شعار «ایران» در فضای فرهنگی، بیان کرد: خطر اینجاست ایرانی که در گفتمان عمومی مطرح می‌شود، آیا همان ایران جمهوری اسلامی است؟ ایرانِ جمهوری اسلامی چیست؟ این پرسش ساده، در واقع اول دعواست.

وی افزود: مطرح‌کردن ایران به‌معنای بی‌طرفی نیست. ایران مفهومی خنثی نیست که هر چیزی را در ذیل آن جمع کنند. بنابراین، باید این «کدام ایران» را در برابر رویکردهای سکولار و غرب‌زده قرار دهیم و درباره‌اش گفتگو کنیم.

سجاد صفارهرندی مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی نیز با اشاره به تحولات گفتمانی اخیر، گفت: خدا را شکر که دیگر گفتن «ایران» با لکنت همراه نیست. امروز با اطمینان بیشتری از «ایران» سخن می‌گوئیم. این خودآگاهی، محصول بلوغ گفتمانی در بنیادهای جمهوری اسلامی است، نه تغییر در مبنا، بلکه امتدادی از همان انقلاب اسلامی که در کمال اسلامیت، ایرانی نیز هست.

صادق شهبازی پژوهشگر و نویسنده نیز دیگر سخنران این جلسه تأکید کرد: آنچه ملت را می‌سازد، جغرافیا یا حتی جنگ نیست، بلکه «معنا» و ادامه داد: هویت جمعی آن است که افراد را از مرزهای قومی و شخصی فراتر می‌برد. این تجربه تاریخی ایران بوده که انقلاب اسلامی را در برابر غرب‌زدگی مقاوم نگه داشته است.

شهبازی افزود: بعد از دفاع مقدس اول جریان غربگرا گفتند بحث‌های دینی را کنار بگذاریم، در این میان‌رهبر انقلاب کار بزرگی‌کرده و ملی بودن را معنا کرد. ایشان نشان دادند که تضادی در این فضا وجود ندارد، هویت تاریخی و فرهنگی باعث شده است که چندین قرن دوام آورده و ذهنیت و ایده را نیز تعریف کنیم.

در پایان، اسفندیاری استادیار دانشگاه صدا و سیما به «عملیات نجات غرب» اشاره کرد و گفت: برخی جریان‌های فکری پس از جنگ، به‌جای بازپردازی از تجربه مقاومت، مشغول رسانه‌بازی برای بازگرداندن تصورات شکست‌خورده از غرب شدند. این، نوعی «عملیات نجات غرب» است که با آگاهی و هوشیاری باید در برابر آن ایستاد.

در پایان مراسم، یکی از مادران شهدا نیز با اشاره به شهادت فرزندش در جنگ ۱۲ روزه که تنها سه روز از ازدواجش گذشته بود، گفت: میلاد، فرزندم، اهل فرهنگ و در سپاه و بسیج فعال بود. در روزهای سخت جنگ، هشت نفر همراه او شهید شدند و ما ۳۴ روز از خبر او بی‌خبر بودیم. تنها یک دست کوچک از او یافت شد، که برایمان دستگیری کند.