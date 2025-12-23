هوش مصنوعی و مدیریت داده به همه رشته های مهندسی نفوذ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروش رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر امروز در شانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات با اشاره به گسترش سریع هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش‌های دانشگاهی گفت: امروز مدیریت داده، داده‌کاوی و یادگیری ماشین به بخش جدایی‌ناپذیر همه رشته‌های مهندسی تبدیل شده و دانشگاه‌ها باید خود را برای این تحول بنیادین آماده کنند.

وی در آئین افتتاح کنفرانس تخصصی هوش مصنوعی و مدیریت داده که در دانشکده مهندسی برق این دانشگاه برگزار شد، با خوش‌آمدگویی به مهمانان خارج از دانشگاه، اساتید و پژوهشگران، ابراز امیدواری کرد که این رویداد علمی در روزهای سرد زمستان، فضایی گرم، علمی و ثمربخش برای تبادل نظر و تولید دانش فراهم کند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت یکی از اعضای فقید هیئت علمی دانشکده مهندسی برق، این مراسم را فرصتی برای تجدید خاطره و قدردانی از خدمات علمی اساتید دانست و افزود: چنین مناسبت‌هایی یادآور این نکته مهم است که تا زمانی که در کنار هم هستیم، باید بیش از پیش قدر ارتباطات انسانی و علمی را بدانیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه خود از رشته مهندسی عمران و گرایش ژئوتکنیک است و فعالیت تخصصی مستقیمی در حوزه هوش مصنوعی ندارد، تأکید کرد: حضور من در این کنفرانس بیش از هر چیز به عنوان مسئول دانشگاه و میزبان این رویداد علمی است و لازم می‌دانم از تلاش دانشکده‌های مهندسی برق، صنایع و سایر مجموعه‌های دخیل در برگزاری این کنفرانس تشکر کنم.

سروش با اشاره به تغییرات جدی در برنامه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی گفت: بررسی سرفصل‌های آموزشی نشان می‌دهد که طی دو تا سه سال اخیر، حتی در رشته‌هایی مانند مهندسی عمران، دروس مرتبط با مدیریت داده، داده‌کاوی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به‌طور گسترده برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تعریف شده است. این روند نشان‌دهنده نفوذ سریع هوش مصنوعی در تمامی دیسیپلین‌های مهندسی است.

وی این روند را نوعی «انقلاب شتابان» توصیف کرد و افزود: تحقیقات علمی امروز بیش از هر زمان دیگری مبتنی بر داده و تحلیل عملکرد است و بدون مدیریت صحیح داده‌ها، پیشرفت علمی و فناورانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر لزوم اجرای عملی این مفاهیم در ساختار دانشگاه تصریح کرد: ما در این دانشگاه ۱۸ دانشکده مهندسی داریم و پیش از ارائه هر نسخه‌ای برای بیرون از دانشگاه، باید مدیریت داده و هوش مصنوعی را در داخل مجموعه خود به‌طور کامل پیاده‌سازی کنیم. این موضوع صرفاً به اساتید و دانشجویان محدود نمی‌شود و همه کارکنان دانشگاه، از بخش‌های اداری تا اجرایی، باید در سطحی مشخص با این مفاهیم آشنا شوند.

سروش در پایان با اشاره به ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی در کنار توسعه فناوری گفت: اگر آموزش عمومی و فرهنگ استفاده صحیح از داده و هوش مصنوعی به‌درستی انجام نشود، ممکن است با استفاده‌های جزیره‌ای و ناکارآمد مواجه شویم. امیدوارم برگزاری این کنفرانس‌ها به ایجاد یک جریان آموزشی فراگیر در دانشگاه‌ها و سایر نهادها منجر شود تا بتوانیم از فرصت‌های این تحول بزرگ به بهترین شکل استفاده کنیم.