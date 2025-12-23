  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

بدون شناخت هوش مصنوعی فناوری فقط یک ابزار تزئینی است

رئیس کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: در نبود شناخت صحیح به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال در سازمان‌ها صرفاً ابزارهای دیجیتال را در کنار روش‌های سنتی بدون بهره وری قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و رئیس شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی معجزه نیست اما یک ابزار بسیار قدرتمند است، گفت: اگر آموزش، فرهنگ‌سازی و مدیریت داده به‌صورت جدی دنبال نشود، خطر عقب‌ماندن از این انقلاب فناورانه وجود دارد؛ انقلابی که امروز همه رشته‌ها و نهادها را درگیر خود کرده است.

رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با اشاره به تغییرات اساسی در آموزش عالی گفت: امروز مدیریت داده، داده‌کاوی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق دیگر محدود به رشته‌های خاص نیست و به‌سرعت در حال ورود به همه دیسیپلین‌های مهندسی است. حتی در رشته‌هایی مانند مهندسی عمران، شاهد تعریف دروس مرتبط با این حوزه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستیم.

شفیعی افزود: این روند نشان می‌دهد که ما با یک انقلاب شتابان و حتی در برخی موارد تهاجمی مواجه هستیم؛ انقلابی که نیازمند مدیریت هوشمندانه است و اگر به‌درستی هدایت نشود، می‌تواند چالش‌آفرین باشد.

رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با تأکید بر نگاه واقع‌بینانه به هوش مصنوعی گفت: نباید تصور کنیم هوش مصنوعی معجزه می‌کند. این فناوری سرعت بالایی در پردازش اطلاعات دارد و می‌تواند بسیاری از کارها را تسهیل کند، اما جایگزین تفکر، خلاقیت و قضاوت انسانی نمی‌شود.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: من خودم بارها هوش مصنوعی را محک زده‌ام. سخنرانی‌ها و مطالب گذشته را به‌خوبی بازتولید می‌کند، اما وقتی پرسش جدید مطرح می‌شود، این انسان است که باید تحلیل و تصمیم نهایی را انجام دهد.

از هوش مصنوعی نترسیم؛ انسان خالق آن است

شفیعی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره پیشی گرفتن هوش مصنوعی از انسان گفت: این نگرانی‌ها نباید ما را بترساند. انسان خالق این فناوری است و امکان ندارد الگوریتم و ماشین جایگاه تفکر انسانی را به‌طور کامل بگیرد. هوش مصنوعی ابزار است و نحوه استفاده از آن به ما بستگی دارد.

دانشگاه‌ها باید الگوی عملی اجرای هوش مصنوعی باشند

رئیس کنفرانس با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در این مسیر گفت: پیش از آنکه نسخه‌ای کلان برای بیرون از دانشگاه‌ها ارائه دهیم، باید مدیریت داده و هوش مصنوعی را در داخل دانشگاه‌ها به‌صورت کامل پیاده‌سازی کنیم. این موضوع فقط به اساتید و دانشجویان محدود نمی‌شود و همه کارکنان، از بخش‌های اداری تا اجرایی، باید در سطحی مشخص آموزش ببینند.

وی ادامه داد: بدون آموزش و فرهنگ‌سازی، استفاده از هوش مصنوعی به شکل جزیره‌ای باقی می‌ماند و حتی ممکن است موجب آشفتگی در نظام اداری و اجرایی شود.

ضرورت آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی

شفیعی با تأکید بر آموزش عمومی گفت: لازم است با کمک دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و رسانه‌ها، موجی برای آموزش همگانی مدیریت داده و هوش مصنوعی ایجاد شود تا همه، حتی کارمندان عادی سازمان‌ها، در حد نیاز با این مفاهیم آشنا شوند.

وی افزود: اگر این شناخت ایجاد نشود، سازمان‌ها صرفاً ابزارهای دیجیتال را در کنار روش‌های سنتی قرار می‌دهند، بدون آنکه بهره‌وری واقعی افزایش یابد.

رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از اعضای کمیته علمی، اساتید، دانشجویان و نمایندگان دانشگاه‌ها و صنعت گفت: انگیزه، توان و انرژی بالایی در میان دانشجویان وجود دارد که اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند تحولات بزرگی رقم بزند.

شفیعی در پایان ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس‌ها به‌صورت منظم و مستمر برگزار شود و با حفظ استانداردهای علمی و بین‌المللی، به ارتقای جایگاه علمی کشور در حوزه هوش مصنوعی و مدیریت داده کمک کند.

شبنم درخشان

