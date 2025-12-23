بدون شناخت هوش مصنوعی فناوری فقط یک ابزار تزئینی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و رئیس شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی معجزه نیست اما یک ابزار بسیار قدرتمند است، گفت: اگر آموزش، فرهنگ‌سازی و مدیریت داده به‌صورت جدی دنبال نشود، خطر عقب‌ماندن از این انقلاب فناورانه وجود دارد؛ انقلابی که امروز همه رشته‌ها و نهادها را درگیر خود کرده است.

رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با اشاره به تغییرات اساسی در آموزش عالی گفت: امروز مدیریت داده، داده‌کاوی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق دیگر محدود به رشته‌های خاص نیست و به‌سرعت در حال ورود به همه دیسیپلین‌های مهندسی است. حتی در رشته‌هایی مانند مهندسی عمران، شاهد تعریف دروس مرتبط با این حوزه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستیم.

شفیعی افزود: این روند نشان می‌دهد که ما با یک انقلاب شتابان و حتی در برخی موارد تهاجمی مواجه هستیم؛ انقلابی که نیازمند مدیریت هوشمندانه است و اگر به‌درستی هدایت نشود، می‌تواند چالش‌آفرین باشد.

رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با تأکید بر نگاه واقع‌بینانه به هوش مصنوعی گفت: نباید تصور کنیم هوش مصنوعی معجزه می‌کند. این فناوری سرعت بالایی در پردازش اطلاعات دارد و می‌تواند بسیاری از کارها را تسهیل کند، اما جایگزین تفکر، خلاقیت و قضاوت انسانی نمی‌شود.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: من خودم بارها هوش مصنوعی را محک زده‌ام. سخنرانی‌ها و مطالب گذشته را به‌خوبی بازتولید می‌کند، اما وقتی پرسش جدید مطرح می‌شود، این انسان است که باید تحلیل و تصمیم نهایی را انجام دهد.

از هوش مصنوعی نترسیم؛ انسان خالق آن است

شفیعی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره پیشی گرفتن هوش مصنوعی از انسان گفت: این نگرانی‌ها نباید ما را بترساند. انسان خالق این فناوری است و امکان ندارد الگوریتم و ماشین جایگاه تفکر انسانی را به‌طور کامل بگیرد. هوش مصنوعی ابزار است و نحوه استفاده از آن به ما بستگی دارد.

دانشگاه‌ها باید الگوی عملی اجرای هوش مصنوعی باشند

رئیس کنفرانس با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در این مسیر گفت: پیش از آنکه نسخه‌ای کلان برای بیرون از دانشگاه‌ها ارائه دهیم، باید مدیریت داده و هوش مصنوعی را در داخل دانشگاه‌ها به‌صورت کامل پیاده‌سازی کنیم. این موضوع فقط به اساتید و دانشجویان محدود نمی‌شود و همه کارکنان، از بخش‌های اداری تا اجرایی، باید در سطحی مشخص آموزش ببینند.

وی ادامه داد: بدون آموزش و فرهنگ‌سازی، استفاده از هوش مصنوعی به شکل جزیره‌ای باقی می‌ماند و حتی ممکن است موجب آشفتگی در نظام اداری و اجرایی شود.

ضرورت آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی

شفیعی با تأکید بر آموزش عمومی گفت: لازم است با کمک دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و رسانه‌ها، موجی برای آموزش همگانی مدیریت داده و هوش مصنوعی ایجاد شود تا همه، حتی کارمندان عادی سازمان‌ها، در حد نیاز با این مفاهیم آشنا شوند.

وی افزود: اگر این شناخت ایجاد نشود، سازمان‌ها صرفاً ابزارهای دیجیتال را در کنار روش‌های سنتی قرار می‌دهند، بدون آنکه بهره‌وری واقعی افزایش یابد.

رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از اعضای کمیته علمی، اساتید، دانشجویان و نمایندگان دانشگاه‌ها و صنعت گفت: انگیزه، توان و انرژی بالایی در میان دانشجویان وجود دارد که اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند تحولات بزرگی رقم بزند.

شفیعی در پایان ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس‌ها به‌صورت منظم و مستمر برگزار شود و با حفظ استانداردهای علمی و بین‌المللی، به ارتقای جایگاه علمی کشور در حوزه هوش مصنوعی و مدیریت داده کمک کند.