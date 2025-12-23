به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح سه شنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اساتید مختلف کشوری به صورت ماهانه در استان حضور دارند و هزینه‌های مربوطه توسط دارالقرآن کشور تأمین می‌شود. ما هر ماه بین ۵ تا ۱۰ روز از حضور مربیان حفظ، اساتید تربیت مربی سبک زندگی اسلامی و اساتید تربیت مربی تدبر بهره‌مند می‌شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: پیشنهاد من این است که تدبر در آیات و نماز جزو محتوای آموزشی استان قرار گیرد و به عنوان برنامه ضمن خدمت برای رابطین نماز ادارات نیز اجرا شود تا آیات مربوط به نماز به صورت عملی در مجموعه‌های اداری آموزش داده شود.

وی با اشاره به اهمیت توانمندسازی ائمه جماعات ادارات گفت: هر چند وقت یک‌بار تغییر ائمه جماعت باعث برکات ویژه‌ای خواهد شد و ارزیابی توانمندی‌های امام جماعت‌ها در ارائه مفاهیم فاخری که مربوط به نماز است، توسط ستاد اقامه نماز انجام خواهد شد. این ارزیابی جدا از پیش‌نماز هر مجموعه خواهد بود و هدف آن ارتقای کیفیت ارائه مفاهیم نماز است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی در پایان تأکید کرد: این اقدامات باعث می‌شود مجموعه‌های اداری استان در حوزه نماز و آموزش مفاهیم قرآنی، بیش از پیش توانمند شوند و اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی در جامعه افزایش یابد.