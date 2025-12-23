میقانی: ۱۸۴ خودروی گرفتار در برف خراسان شمالی نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی اظهار کرد: برف‌روبی ۶ هزار و ۳۵۵ کیلومتر باند در محورهای مواصلاتی استان توسط راهداران طی ۵ روز گذشته ۲۶ آذر لغایت ۳۰ آذر ۱۴۰۴ انجام شد.

وی با اشاره به عملیات برف‌روبی و بازگشایی محورهای ۳۴۳ روستا به طول ۲ هزار و ۸۶۵ کیلومتر گفت: ۷۱۷ نفر روز راهدار و ۴۴۰ دستگاه روز ماشین‌آلات مشغول فعالیت و بازگشایی محورها بودند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌شمالی افزود: همچنین به‌منظور جلوگیری از یخ‌زدگی و لغزندگی جاده‌ها، ۳ هزار و ۱۶۳ تُن شن و نمک در سطح محورها پخش شد.

وی ادامه داد: راهداران استان علاوه بر بازگشایی و پاک‌سازی مسیرها، شرایط اسکان موقت ۶۵ مسافر در راه مانده را فراهم و به ۱۸۴ خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کردند.