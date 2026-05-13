پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: صبح امروز شرایط جوی و دریایی در هرمزگان پایدار است. بعدازظهر و شب بر روی مناطق دریایی افزایش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی و متلاطم شدن دریا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: احتمال بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و برخی نقاط دور از ساحل وجود دارد.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها بویژه سبک و صیادی صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: پنجشنبه و جمعه با تشدید سرعت بادهای غربی، مواج شدن دریا و ناپایداری دریایی بویژه در محدوده غرب تنگه هرمز و جزایر خلیج فارس با تاکید بر کیش و لاوان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: در این مدت دما نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.