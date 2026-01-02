به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی صبح جمعه در آئین اختتامیه نهمین جشنواره تئاتر معلولان زاگرس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان کردستان، اظهار کرد: همراهی هنرمندان، داوران، خانوادههای افراد دارای معلولیت و دستگاههای اجرایی، بزرگترین پشتوانه برای برگزاری این رویداد فرهنگی بود و همین همدلی، جشنواره را به سرانجامی مطلوب رساند.
وی با اشاره به روند برگزاری جشنواره افزود: در مرحله نخست، ۱۱۳ اثر از استانهای مختلف به دبیرخانه ارسال شد که پس از بازخوانی، ۷۰ اثر به مرحله بازبینی راه یافت و در نهایت ۱۵ اثر از استانهای کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان و کردستان به بخش نهایی جشنواره رسیدند.
مدیرکل بهزیستی کردستان با قدردانی از داوران جشنواره تصریح کرد: چهار اثر از استان کرمانشاه، سه اثر از ایلام، سه اثر از همدان، یک اثر از لرستان و چهار اثر از استان کردستان در مرحله نهایی به رقابت پرداختند و نتایج نهایی توسط هیئت داوران اعلام خواهد شد.
رسولی با تقدیر ویژه از انجمن دفاع از حقوق معلولان «باران» و مجموعه عوامل اجرایی جشنواره گفت: حضور فعال خانوادهها، بهویژه پدران و مادرانی که در کنار هنرمندان دارای معلولیت حضور داشتند، نقشی تعیینکننده در کیفیت و موفقیت این جشنواره داشت.
وی در پایان با اعلام آمادگی استان کردستان برای میزبانی دورههای آتی جشنواره خاطرنشان کرد: آمادگی داریم دهمین جشنواره تئاتر معلولان را با کیفیت بالاتر و حتی در سطح ملی برگزار کنیم تا بستر گستردهتری برای دیدهشدن توانمندیهای هنری افراد دارای معلولیت در سراسر کشور فراهم شود.
