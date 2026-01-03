جریان هوای پایدار تا پایان هفته در اردبیل حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر شنبه اعلام کرد: تحلیل آخرین نقشه‌های همدیدی و مدل‌های پیش‌بینی عددی اداره کل هواشناسی استان اردبیل حاکی از حاکمیت جوی پایدار بر منطقه تا پایان هفته جاری است.

بر اساس این گزارش، آسمان استان در بیشتر ساعات این مدت صاف پیش‌بینی می‌شود، اما پدیده غالب در ساعات شبانه، یخبندان قابل‌توجه خواهد بود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این شرایط یخبندان شبانه و صبحگاهی در اغلب مناطق استان، به‌ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی، تا صبح روز دوشنبه تداوم خواهد داشت.

از منظر دینامیک جوی، از امروز تا اواخر هفته، جریانات ملایم تا متوسط جنوبی در جو استان فعال خواهند بود که این شرایط تأثیر مهمی بر تغییرات دمایی خواهد گذاشت.

این جریان‌های جنوبی از روز سه‌شنبه باعث فعال شدن یک روند کاهشی برای سرمای هوا در ساعات شب و صبح خواهند شد. علاوه بر این، انتظار می‌رود که از روز دوشنبه به تدریج دمای هوا در طول روز روند افزایشی به خود بگیرد و هوای ملایم‌تری حاکم شود.