شناسایی استعدادها و هدایت صحیح توانمندی‌های دانش‌آموزان اولویت است

ساری - معاون آموزش‌ ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: شناسایی استعدادها و هدایت صحیح توانمندی‌های دانش‌آموزان از اولویت‌های این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده در جلسه شورای معاونان آموزش‌وپرورش مازندران، با تأکید بر اهمیت دوره آموزش ابتدایی، دانش‌آموزان را سرمایه‌های اجتماعی کشور دانست.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه زمان و منابع آموزشی، اظهار داشت: توجه به شاخص‌های عملکردی و کیفیت فرآیند یاددهی یادگیری نقش مهمی در ارتقای آموزش ابتدایی دارد.

حکیم‌زاده افزود: ایجاد تغییرات مثبت در این دوره می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد و در همین راستا حرکت همسو با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در دستور کار قرار دارد.

وی بر آموزش مهارت حل مسئله به دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: باید به کودکان بیاموزیم که برای موفقیت راه‌حل‌های متعددی وجود دارد و شناسایی استعدادها و هدایت صحیح توانمندی‌های دانش‌آموزان از دیگر اولویت‌های این حوزه است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش در پایان، تلاش، همدلی و برنامه‌ریزی هدفمند را از عوامل دستیابی به نتایج مطلوب در آموزش ابتدایی عنوان کرد.

