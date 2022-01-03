افت تحصیلی بیش از ۱۰درصدی دانش آموزان مقطع ابتدایی در ایام کرونا

به گزارش خبرنگار مهر رضوان حکیم زاده در حاشیه افتتاح استودیوی شاد اداره کل آموزشوپرورش استان قزوین و در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: برای جبران تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی برنامهای را در تابستان امسال تحت عنوان «جبران و تثبیت یادگیری» برگزار کردیم.
وی افزود: در این برنامه که در ۱۴ جلسه با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و معلمان داوطلب برگزار شد، دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی که دروس فارسی، ریاضی و علوم در کارنامه ارزشیابی پایانی نتیجه قابلقبول و نیازمند تلاش درج شده بود تحت آموزش قرار گرفتند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزشوپرورش بیان کرد: در برنامه «جبران و تثبیت یادگیری» در مرحله دوم بعد از نتایج ارزشیابی نوبت اول، مجدداً با تغییراتی همان برنامه را اجرا میکنیم تا بتوانیم از فرصت باقیمانده سال تحصیلی برای ایجاد فرصتهای یادگیری جبرانی برای آن دسته از دانشآموزانی که نتایج قابلقبول و یا نیازمند تلاش کسب میکنند استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: برای دانش آموزان پایه دوم و سوم که سالهای گذشته را در فضای مجازی آموزش دیدهاند به شکل خاص مهارتهای خواندن و نوشتن مورد توجه است و استانها باید روی این موضوع کار بکنند.
حکیم زاده ادامه داد: در دوره ابتدایی چون نتیجه ارزشیابی بهصورت کیفی - توصیفی است ارزیابی نتایج تحصیلی سال قبل با دو سال قبل که کرونا نبود نشان میدهد در برخی از دروس مهم مانند فارسی در پایههای اول و دوم درصد دانشآموزانی که نتیجه خوب گرفتهاند ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و درصد دانشآموزانی که نیازمند تلاش در کارنامه آنها درج شده نیز افزایش پیدا کرده است.
وی بیان کرد: در خصوص بازماندگان از تحصیل در سال گذشته دستهای از بازماندگان را داشتیم که نه به شکل سنتی به مدرسه نیامده باشند بلکه پایه اولیهایی بودهاند به دلیل شیوع ویروس کرونا ثبتنام نکرده بودند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزشوپرورش اضافه کرد: در سال جاری برای پایه اول ۱ میلیون و ۷۲۵ هزار نفر ثبتنامی داشتهایم که نرخ ناخالص ثبتنام ما در پایه اول بالاتر از سالی ۱۰ درصد بوده است که بسیاری از دانشآموزانی سال گذشت ثبتنام نکرده بودند نیز امسال ثبتنام کردهاند.
وی گفت: استان قزوین از جهت نرخ پوشش پایه اول و دوم ابتدایی جزو استانهای پیشگام بوده و ازنظر پوشش ابتدایی در سطح کشور دوم و ازنظر پوشش پایه اول ابتدایی چهارم کشور است که در این زمینه به نسبت سایر استانها وضعیت بسیار خوبی را دارد.
حکیم زاده اظهار کرد: تأکید وزیر آموزشوپرورش بر این است که با توجه به راهکار سند تحول بنیادین آموزشوپرورش که اولویت تخصیص منابع مالی را به دوره ابتدایی داده است برنامه نیز این باشد که ظرفیت استخدامی که به وزارتخانه داده شده است برای جبران کمبود دوره ابتدایی و جذب نیروی متخصص استفاده شود که به نظر من یک گام روبهجلو محسوب میشود و میتواند تا حدود زیادی کمبود دوره ابتدایی را جبران کند.
وی در پایان یادآور شد: برای معلمینی که رشتههای غیر مرتبط داشتهاند برنامههای توانمندسازی اجرا شده که دوستان قزوین برنامههای متعددی را برای این دست از همکاران اجرا کردهاند.
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