  1. استانها
  2. مازندران
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

انتخابات میثاقی برای بازآفرینی فردای شهر است

انتخابات میثاقی برای بازآفرینی فردای شهر است

بهشهر - فرماندار بهشهر با بیان این که شهر را نباید فقط اداره کرد بلکه باید با عشق و تخصص ساخت، گفت: انتخابات میثاق برای بازآفرینی فردای شهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حامدی صبح سه شنبه در جلسه انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی با تبیین نگاهی نو به مدیریت شهری بر نقش کلیدی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجرایی تاکید کرد و انتخابات را فراتر از یک تقویم اداری بلکه بستری برای جهش توسعه‌ای منطقه دانست.

فرماندار بهشهر اظهار کرد: در آستانه یک تحول بزرگ قرار داریم. هفتمین دوره انتخابات شوراها صرفاً یک فرایند سیاسی نیست بلکه تجدید میثاقی برای ساختن آینده‌ای شایسته برای مردم شریف شهرستان بهشهر است.

حامدی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه از مدیریت صرف به توسعه کیفی تصریح کرد: باور قلبی ما این است که شهر را نباید تنها اداره کرد بلکه باید با آمیزه‌ای از عشق به مردم و تخصص علمی، خشت‌های پیشرفت آن را بنا نهاد.

نماینده عالی دولت در شهرستان نقش هیئت اجرایی را صیانت از آرا و تبلور اراده ملی دانست و افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم برگزارکننده واقعی انتخابات هستند.

حامدی گفت: هیئت اجرایی بعنوان بازوی اجرایی این اراده مسئولیت خطیر مدیریت صفر تا صد فرآیندها، از بررسی دقیق صلاحیت‌ها تا صیانت از صندوقهای رأی را بر عهده دارد.

حسین فرخزاد، علی‌محمد عارفی، سید حسین هاشمی نژاد، مجید لطفی، رضا یوسفی، مسعود خلیلی، ابوالفضل اصغری و فاطمه ذبیح‌پور اعضای منتخب و معتمدین اصلی این دوره از انتخابات معرفی شدند.

کد خبر 6699011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها