انتخابات میثاقی برای بازآفرینی فردای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حامدی صبح سه شنبه در جلسه انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی با تبیین نگاهی نو به مدیریت شهری بر نقش کلیدی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجرایی تاکید کرد و انتخابات را فراتر از یک تقویم اداری بلکه بستری برای جهش توسعه‌ای منطقه دانست.

فرماندار بهشهر اظهار کرد: در آستانه یک تحول بزرگ قرار داریم. هفتمین دوره انتخابات شوراها صرفاً یک فرایند سیاسی نیست بلکه تجدید میثاقی برای ساختن آینده‌ای شایسته برای مردم شریف شهرستان بهشهر است.

حامدی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه از مدیریت صرف به توسعه کیفی تصریح کرد: باور قلبی ما این است که شهر را نباید تنها اداره کرد بلکه باید با آمیزه‌ای از عشق به مردم و تخصص علمی، خشت‌های پیشرفت آن را بنا نهاد.

نماینده عالی دولت در شهرستان نقش هیئت اجرایی را صیانت از آرا و تبلور اراده ملی دانست و افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم برگزارکننده واقعی انتخابات هستند.

حامدی گفت: هیئت اجرایی بعنوان بازوی اجرایی این اراده مسئولیت خطیر مدیریت صفر تا صد فرآیندها، از بررسی دقیق صلاحیت‌ها تا صیانت از صندوقهای رأی را بر عهده دارد.

حسین فرخزاد، علی‌محمد عارفی، سید حسین هاشمی نژاد، مجید لطفی، رضا یوسفی، مسعود خلیلی، ابوالفضل اصغری و فاطمه ذبیح‌پور اعضای منتخب و معتمدین اصلی این دوره از انتخابات معرفی شدند.