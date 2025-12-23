به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خانمحمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، در گردهمایی قدردانی از مدیران و نمایندگان بنگاههای اقتصادی و بانکها در راستای حمایت از نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی و استمرار و تقویت همراهیها در توسعه نهضت تحولی مدرسهسازی دولت وفاق ملی که در مرکز همایشهای بینالمللی ایران برگزار شد، با تأکید بر نقش اثرگذار بخش اقتصادی در توسعه زیرساختهای آموزشی، گفت: اگر صادقانه نگاه کنیم، آنچه تاکنون موجب شده بخش قابل توجهی از مدارس کشور با مشارکت بانکها، بنگاههای اقتصادی و مجموعههای دلسوز آموزشوپرورش ساخته شود، فراتر از مفهوم «مسئولیت اجتماعی» است و ریشه در یک نگاه آیندهنگرانه دارد.
وی افزود: شاید عنوان مسئولیت اجتماعی، سطح این نگاه را تا حدی پایین بیاورد، در حالی که واقعیت این است که مدیران و فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، با ترسیم آیندهای روشن، نهتنها برای کشور بلکه برای مجموعههای تحت مدیریت خودشان برنامهریزی میکنند.
خان محمدی ادامه داد: ظرفیتهایی که امروز در بنگاههای اقتصادی به کار گرفته شده، نخبگانی که در این مجموعهها فعالیت میکنند و موفقیتهایی که رقم میخورد، همه از دل همان کلاسهای درس، میز و نیمکتهای مدارس و پای صحبت معلمان شکل گرفته است و این موضوع، ارزش افزودهای بزرگ برای همه شما عزیزان به همراه داشته است.
خانمحمدی با بیان اینکه برگزاری این نشست با هدف قدردانی و همافزایی انجام شده است، تصریح کرد: ما این جلسه را برگزار کردیم تا بهدرستی نقش مهم بنگاههای اقتصادی را در تحقق اهداف آموزشی کشور به رسمیت بشناسیم و بابت این همراهی صمیمانه شاکر خداوند باشیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد: دغدغه آموزشوپرورش همواره مورد توجه رؤسای جمهور مختلف بوده، اما در دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان بهصورت ویژه و حتی شخصاً موضوع آموزشوپرورش را پیگیری میکنند و بارها تأکید داشتهاند که هیچ اولویتی بالاتر از این حوزه وجود ندارد.
وی ادامه داد: این نگاه ویژه، فرصت ارزشمندی را ایجاد کرده است و گزارش این نشست نیز بهصورت مشروح و تشریحی خدمت رئیسجمهور ارائه خواهد شد. تلاش شده برنامهریزی این گردهمایی بهگونهای باشد که همه حاضران فرصت بیان دیدگاهها، ارائه گزارش عملکرد و گفتوگوی متقابل را داشته باشند؛ چرا که همین رفتوبرگشتها، شناخت متقابل و فضایی که امروز شکل گرفته، میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت فضاهای آموزشی کشور ایفا کند.
رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور با اشاره به نیازهای موجود در حوزه مدرسهسازی اظهار کرد: اکنون ۷ هزار و ۸۰۰ طرح مدرسهسازی در برنامه یکساله ما قرار گرفته که این عدد، بیانگر نیازهای ضروری و فوریتدار کشور است؛ هرچند واقعیت این است که نیازها بسیار بیش از این میزان است و همه شما از شرایط موجود آگاه هستید.
خانمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: مدرسهسازی موضوعی پیچیده نیست، اما نیازمند انسجام، همراهی و همقسم شدن است و این جلسه را میتوان مقدمهای برای شکلگیری همین انسجام دانست.
