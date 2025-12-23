به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری صبح سه شنبه در رزمایش آغاز طرح زمستانی ۱۴۰۴ پلیس راه استان گیلان، با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی صادقانه به مردم اظهار کرد: خدمت به مردم از نگاه معارف دینی جایگاه والایی دارد و هر اقدامی که با نیت الهی برای یاری‌رسانی به مردم انجام شود، مشمول لطف و یاری خداوند خواهد بود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای سلامت و امنیت، افزود: امنیت، آرامش و سلامت مردم از اولویت‌های اصلی نظام اسلامی است و همه مسئولان باید در این مسیر نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان گفت: گیلان به دلیل برخورداری از مناطق کوهستانی، جلگه‌ای و گردنه‌های برف‌گیر، هر ساله در فصل زمستان با بارش برف، یخبندان و مخاطرات جاده‌ای مواجه است که این امر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

صفاری با بیان اینکه طرح زمستانی پلیس راه از ۲۵ آذرماه همزمان با سراسر کشور آغاز شده و به مدت سه ماه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح خدمت‌رسانی، جلوگیری از انسداد راه‌ها، ساماندهی ترددها و کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی اجرا می‌شود.

وی بر لزوم استفاده از تجربیات سال‌های گذشته تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های دخیل در اجرای طرح، از جمله پلیس راه، راهور، دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان، با آمادگی کامل و حداکثر توان در کنار پلیس، زمینه آرامش و رضایتمندی مردم را فراهم کنند.

حق‌شناس در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی، هماهنگی و تلاش همه دستگاه‌ها، زمستان پیش‌رو با کمترین حوادث، بدون انسداد راه‌ها و با ارائه خدمات مطلوب به هم‌استانی‌ها و مسافران سپری شود.